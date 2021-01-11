Trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Necmettin Gürgün yönetimindeki 55 E 3002 plakalı otomobil, Samsun-Ordu istikameti Kerimbey mevkisinde önce orta refüje daha sonra da yolun karşısından gelen Sedat Erol idaresindeki 06 ZHS 84 dorse plakalı (06 GC 2899) tıra çarparak durabildi.

Kazada, ağır yaralanan otomobil sürücüsü Gürgün, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Aynı araçta bulunan sürücünün amcaoğlu Ertan Gürgün ile tır sürücüsü Sedat Erol ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrası hurdaya dönen araç çekiciye yüklendi.

Araçtan kopan parçaların polis ekipleri ve görevlilerce çekiciye yüklenmesinin ardından yol trafiğe açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü