Samsun'da "Milli sporcu bursu" projesiyle 114 sporcu, özel okula yerleştirildi
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Samsun'da "Milli sporcu bursu" projesiyle 114 sporcu, özel okula yerleştirildi

Samsun'da 'Milli sporcu bursu' projesiyle 114 sporcu, özel okula yerleştirildi
Anadolu Ajansı / Veysel Altun - Haberler | Güncel

Samsun'da, milli sporcuların eğitimlerinden geri kalmamaları amacıyla hayata geçirilen "Milli sporcu bursu" projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Samsun'da, milli sporcuların eğitimlerinden geri kalmamaları amacıyla hayata geçirilen "Milli sporcu bursu" projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Vali Zülkif Dağlı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen "Milli sporcu bursu" tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun teşvikiyle başlatıldığını söyledi.

Milli sporculara kontenjan açan özel okul sahiplerine teşekkür eden Dağlı, "Bu gerçekten çok güzel bir jest, güzel bir fedakarlık. Milli sporcularımızın sayısı ilimizde çok fazla ve bu gurur verici. İl Müdürlüğümüz başta olmak üzere, çalışanları ve antrenörleri özverili şekilde çalışıyor. Bundan sonra projeye dahil olan özel okul sahipleri de bu gurura bizimle birlikte ortak olacak." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ise projenin başlangıcında kentteki 12 özel okulun 114 milli sporcuya kontenjan açtığını dile getirdi.

Samsun'un sporcu kenti olduğunu belirten Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Milli sporcular ve aileleri, 'okul mu, spor mu' ikileminde kalarak tedirginlik yaşıyordu. Sporcular, üniversite sınavlarına geldiklerinde yol ayrımına giriyorlardı. Nihayet Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu ayrım bitmiş oldu. Öğrencilerimiz ortaöğretimde de üniversitede de yüzde 100 destekli burs imkanına kavuştu. Bakanımızın talimatlarıyla biz de araziye çıktık. Dolayısıyla milli olan sporcularımızın tamamını özel okullarda okutacağız. Bu bağlamda Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve özel okullarımıza çok teşekkür ediyoruz. Özel okullarımızın sahiplerine bize, milli sporcularımıza ve dolayısıyla spora vermiş oldukları katkılardan dolayı şükranlarımızı bildiriyoruz."

Programa İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İbrahim Güven, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Atakum Milli Eğitim Müdürü İrfan Yetik ile milli sporcular katıldı.

Samsun'da 'Milli sporcu bursu' projesiyle 114 sporcu, özel okula yerleştirildi
Samsun'da 'Milli sporcu bursu' projesiyle 114 sporcu, özel okula yerleştirildi
Samsun'da 'Milli sporcu bursu' projesiyle 114 sporcu, özel okula yerleştirildi
Samsun'da 'Milli sporcu bursu' projesiyle 114 sporcu, özel okula yerleştirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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