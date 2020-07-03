Samsun'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında durdurulan gemi seferleri yeniden başladı Samsun Büyükşehir Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mart ayında durduran gemi seferleri yeniden başlatıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mart ayında durduran gemi seferleri yeniden başlatıldı.

Sahil yolu mevkisinde yer alan Samsunum-1, Ayvacık'ta hizmet veren Samsunum-2 ve Vezirköprü'de halkın hizmetine sunulan Samsunum-3 gemileri, salgın nedeniyle sosyal mesafe ve maske kuralı dikkate alınarak yeniden hizmete sunuldu.

Samsunum-1 gemisi ile 15.00 ve 18.00 saatlerinde Doğupark, Batıpark ve Atakum sahillerinde haftanın 7 günü, Samsunum-2 gemisi ile saat 14.00 ve 16.00'da, Samsunum-3 gemisi ile de 13.00, 15.00 ve 17.00 saatlerinde sefer gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi Anakent Turizm Ltd. Şti. Genel Müdürü Fatih Karaçor, basın mensuplarına, gemilerde koronavirüs salgını nedeniyle tüm tedbirlerin alındığını, düzenli dezenfekte işlemi yapıldığını söyledi.

Gemi yolcularının mutlaka maske takacağını belirten Karaçor, "Maskesiz kimseyi gemilere almayacağız. Ayrıca gemi içinde vatandaşlarımız için dezenfektan olacak, sosyal mesafe kuralını uygulayacağız. Yolcuların oturma düzeni, sosyal mesafe kuralları doğrultusunda ayarlandı. Tüm vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Her işletmemizde olduğu gibi gemi seferlerinde de vatandaşlarımızın sağlığını ön planda tutuyoruz. Denizin keyfini çıkarmak isteyen tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA