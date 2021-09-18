Samsun'da istavrit bolluğu; kilosu 8 TL'ye düştü

Denizlerde, 1 Eylül'de başlayan av sezonu sürüyor. Teknelerle denize açılan balıkçılar, ağlarını serin sulara bırakmaya devam ediyor. Geçen yıl palamut ile başlayan sezon, bu sene istavritle açıldı. Av yasağının kalktığı ilk gün tezgahlarda kilosu 25 TL'yi bulan istavritin fiyatı, yaşanan bollukla birlikte Samsun'da 8 TL'ye kadar geriledi. İstavritin yanı sıra mezgit ve barbun da balıkçıların yüzünü güldürdü.

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