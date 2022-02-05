Samsun'da iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Haberler
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Samsun'da iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

AA, Yaşar Karaman - Güncel
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Samsun'da iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zeki S. idaresindeki 55 BN 360 plakalı hafif ticari araç Çarşamba-Ayvacık kara yolu Şükür Camisi mevkisinde kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen Celal D'nin kullandığı 59 RH 923 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Zeki S'nin kullandığı araçtaki Nisan S. ve Şenay S. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Yaşar Karaman - Güncel

Çarşamba, Tragger, Samsun, Güncel, Haber

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