Samsun'da FETÖ'den gözaltına alınan 9 rütbeli asker adliyeye sevk edildi

SAMSUN - Samsun merkezli 11 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 rütbeli asker Samsun Adliyesine sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun merkezli İstanbul, Ankara, Hatay, Erzurum, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kocaeli, Balıkesir ve Tunceli illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3'ü eski Askeri Harp Okulu öğrencisi, 1 emekli astsubay, 11'i uzman çavuş, astsubay ve subaydan oluşan toplam 15 şüpheliyi dün gözaltına almıştı.

Gözaltına alınan askerlerden 5 kişi TEM Şube Müdürlüğündeki sorgularının ardından önceki gün Samsun Adliyesine sevk edilmiş, 1 asker tutuklanmış, 4 askerde serbest bırakılmıştı. Diğer illerden Samsun'a getirilen 10 rütbeli askerin sorgusu sona erdi. 1 asker ifadesi alındıktan sonra savcının talimatı doğrultusunda emniyetten serbest bırakılırken, sorguları tamamlanan 9 asker de bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.