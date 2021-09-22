Samsun'da evinin çatı kısmından düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti - Haberler
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Samsun'da evinin çatı kısmından düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Samsun'da evinin çatı kısmından düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Samsun'da evinin çatı kısmından düşen yaşlı kadın tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

İLKADIM (İHA) - Samsun'da evinin çatı kısmından düşen yaşlı kadın tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 70 yaşındaki Sakine Yaşargün evinin çatı kısmından düşerek ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan yaşlı kadın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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