Samsun'da Deaş Operasyonu
Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı.
Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen Irak uyruklu M.H.A.E.S, S.H.A.A.H, A.N.S.S, Z.S.A.A. ve Suriye uyruklu A.A.O. gözaltına alındı.
Örgüt içinde faaliyette bulundukları öne sürülen zanlılar emniyete götürüldü.