Samsun'da Büyük Halk Yürüyüşü Yarın Yapılacak

Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ve Koç Holding'in iş birliğiyle planlanan "19 Mayıs'ın 100. Yılında, Yürüyoruz Yolunda" temalı büyük halk yürüyüşü yarın yapılacak.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için Samsun'a çıkışının 100. yılı nedeniyle Türkiye'nin en büyük spor ve gençlik festivali Koç Spor Fest'in 2019 Bahar Oyunları Samsun'da düzenlenecek.

Türkiye'nin dört bir yanından Samsun'a gelecek gençler, federasyon sporcuları ile protokol üyeleri ve vatandaşlar, yarın 1919 metre uzunluğundaki Türk bayrağını taşıyacak.

Saat 18.00'de Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayacak yürüyüş, Atatürk Anıtı, Shell Kavşağı, Lise Caddesi ve İstiklal Caddesi takip edilerek Cumhuriyet Meydanı'nda sona erecek.

Akşam ise Tütün İskelesi'nde 20.40'ta deniz üzerinde flyboard, havai fişek ve lazer eşliğinde su perdesi gösterileri sunulacak, saat 21.00'de Athena ile Aslı Gökyokuş konser verecek.

Kaynak: AA