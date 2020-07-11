Samsun'da bıçaklı saldırı: 3 yaralı
Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan 3 kişi yaralandı.
11.07.2020 02:44 | Son Güncelleme: 11.07.2020 03:32
Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan 3 kişi yaralandı.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavga sırasında bıçaklı saldırıya uğrayan 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İHA