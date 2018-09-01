Samsun'da 2 Vali Yardımcısı ve 8 Kaymakamın Görev Yerleri Değişti

İçişleri Bakanlığından, 2018 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle 471 mülki idare amirinin yeri değiştirilirken söz konusu kararnameyle Samsun'da 2 vali yardımcısı ve 8 kaymakamın görev yerleri değiştirildi ve yerlerine yeni atamalar gerçekleştirildi.

Bursa Vali Yardımcısı İbrahim Avcı ve İzmir Vali Yardımcısı Cumhur Güven Taşbaşı Samsun Vali Yardımcısı olurken, Samsun Vali Yardımcısı Hakan Kuballı İsparta Vali Yardımcısı, Samsun Vali Yardımcısı Recep Yüksel ise Çorum Vali Yardımcısı oldu.

Terme Kaymakamı Emin Alıcı Kırıkkale Vali Yardımcısı, Çarşamba Kaymakamı Mustafa Güney Kütahya Vali Yardımcısı, İlkadım Kaymakamı Turan Atlamaz Denizli Vali Yardımcısı, Tekkeköy Kaymakamı Günay Öztürk İstanbul Vali Yardımcısı, Canik Kaymakamı İlhan Turgut Bolu Vali Yardımcısı, Kavak Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar Diyarbakır Vali Yardımcısı, Alaçam Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar Banaz Kaymakamı, Vezirköprü Kaymakamı Yunus Emre Altıner Yahyalı Kaymakamı olurken, Konyaaltı Kaymakamı İbrahim Keklik İlkadım Kaymakamı, Efeler Kaymakamı İzzettin Sevgili Canik Kaymakamı, Savaştepe Kaymakamı Fikret Zaman Alaçam Kaymakamı, Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı Tekkeköy Kaymakamı, Sulusaray Kaymakamı Recep Koşal Kavak Kaymakamı, Ankara Vali Yardımcısı Şükrü Yıldırım Çarşamba Kaymakamı, Ankara Vali Yardımcısı İsmail Küreci Vezirköprü Kaymakamı, Van Vali Yardımcısı Mehmet Parlak Terme Kaymakamı oldu. - SAMSUN