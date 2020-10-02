Samsat'ta hükumet konağı inşaatına başlandı
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Samsat'ta hükumet konağı inşaatına başlandı

02.10.2020 12:55 | Son Güncelleme: 02.10.2020 12:59
Samsat'ta hükumet konağı inşaatına başlandı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde yeni hükumet konağı yapım inşaatına başlandı.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde yeni hükumet konağı yapım inşaatına başlandı.

Samsat ilçesinde 2017 ve 2018 yıllarında meydana gelen depremler nedeni ile hasarlı duruma düşen Samsat hükumet konağının yıkılması ile kamu hizmetleri prefabrik binada verilmeye başlandı. Yeni hükumet konağının yapılması için yürütülen projelendirme çalışmalarından sonra gerçekleştirilen ihale sonucunda inşaata başlandı. Eski hükumet konağının bulunduğu 17 dönümlük alanda yapımına başlanan hükumet konağının yanında bir de ek bina yapılacağı ve bu binanın belediye başkanlığına tahsis edileceği bildirildi. Hükumet Konağı binasının bin 200 metrekare, ek binanın ise 900 metrekare olacağı, bodrum ve iki kat bina şeklinde inşa edileceği belirtildi. İnşaat alanında incelemelerde bulunarak, ilgililerden bilgiler alan Samsat Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu, bir buçuk yıl içerisinde tamamlanması planlanan binanın modern ve depreme dayanıklı olduğunu, güzel bir çevre düzenlemesi ile vatandaşlarımızın hizmetine sunulacağını söyledi.

Kaymakam Alemdaroğlu, "Deprem sonrasında 400 civarında konut tamamlandı, diğer hak sahiplerinin de kalıcı konutlara kavuşması için çalışmalar devam ediyor. Okullarımız en hızlı bir şekilde hizmete sunuldu. Hastanemiz onarımdan geçirildi. Diğer kamu hizmetleri prefabrik binalarda veriliyor. Hükumet konağının tamamlanması ile büyük ölçüde depremin izleri silinmiş olacak, daha temiz ve sağlıklı bir ortamda vatandaşımıza hizmet vereceğiz. Devletimiz, halkımızın huzur ve refahı için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamaktadır. En hızlı bir şekilde yapılan bu binalar da bunun en güzel örneğidir. Hükümet konağımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Samsat'ta hükumet konağı inşaatına başlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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