Şampiyonluk kutlaması yasak mı? Şampiyonluk kutlamaları olacak mı, sokağa çıkmak yasak mı?

Spor Toto Süper Lig'de son hafta müsabakaları bu akşam oynanacak. Maç sonuçları, bu sezonun şampiyonunu belirleyecek. Heyecanlı karşılaşmaların olacağı maçlar sonrası bir takım şampiyonluğu kutlayacak. Peki, Şampiyonluk kutlaması yasak mı? Şampiyonluk kutlamaları olacak mı, sokağa çıkmak yasak mı? Fenerbahçe, Beşiktaş veya Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları yapılacak mı?

Şampiyonluk kutlaması yasak mı? Şampiyonluk kutlamaları olacak mı, sokağa çıkmak yasak mı? soruları yanıt buldu. İçişleri Bakanlığı, valiliklere şampiyonluk kutlama genelgesi gönderdi. Buna göre cadde, sokak ve meydanlarda bu akşam oynanacak maçlar sonrası belli olacak şampiyon takım taraftarlarına kutlama izni verilmeyecek.

ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI YASAK MI?

İçişleri Bakanlığı'ndan şampiyonluk kutlamaları ile ilgili genelge yayınlandı. Buna göre cadde, sokak ve meydanlarda şampiyonluk kutlaması yapılamayacak. Stadyumlarda ise belirlenen sayı kadar izleyici ve görevli olacak.

TAM KAPANMA SÜRECİ HATIRLATILDI

Heyecanlı bekleyiş sürerken İçişleri Bakanlığı ise yeni bir genelge yayınlayarak, valiliklerden gerekli tedbirlerin alınmasını istedi. TRT Haber'de yer alan habere göre genelgede asayiş ve tam kapanma süreci kurallarına dikkat çekildi. Valiliklerden maçların oynanacağı statlara futbol federasyonunca belirlenen sayı kadar izleyici ve görevli alınması istendi. Ayrıca şampiyonluk kutlamalarında kalabalıkların cadde, sokak ve meydanlarda toplanmasına izin verilmeyecek.

BAKAN SOYLU SİNYALİ VERMİŞTİ

Öte yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Ankara'da Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde Ramazan bayramı tedbirlerine ilişkin yaptığı basın toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Soylu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile canlı bağlantıda Süper Lig'de oynanacak şampiyonluk maçlarına ilişkin de uyarılarda bulunmuş ve cumartesi günü oynanacak maçların ardından şampiyonun belli olacağını anımsatmıştı. Cumartesi günü için İstanbul'da bir diplomasiye ihtiyaç olduğunu anlatan Soylu, şunları kaydetmişti:

"Şampiyonluk kutlamaları sokağa taşarsa... Sağ olsun hem Giresunlular hem de Adanalılar kutlamaları minimum ölçekte yaptılar. Sokakta görüntüler oldu ama her tarafa yayılmış bir görüntü olmadı. Hem kulüp yöneticileri hem de valililerimiz bu konuda çağrıda bulundular. İstanbul'da da kutlamaların tam kapanma döneminden sonra yapılması hususunda bir diplomatik müzakere yöntemi hem size hem de valimize iş düşüyor. Buna dair bir tedbir almak lazım geldiğini düşünüyorum. Eğer bu konuda İstanbul bir ilke kararı üretirse, hep beraber oturup çağrıda bulunursa zannediyorum ki tam kapanma dönemine bir halel gelmeden, tam kapanma döneminin hemen akabinde bunlar yapılabilir. Böylece Türkiye'de örnek bir hareket kabiliyeti olur düşüncesindeyiz."

VALİLİK KAPATILACAK YOLLARI DUYURDU

İstanbul Valiliği de kentte bugün Galatasaray-Yeni Malatyaspor arasında oynanacak Süper Lig futbol müsabakası dolayısıyla 17.30'dan itibaren trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu. Valilikten yapılan açıklamaya göre, "TEM kuzey yan yoldan Cendere Caddesi'ne bağlantı yolu, Kağıthane'den gelip Azerbaycan Caddesi'nden Metin Oktay Caddesi'ne bağlanıp TEM kuzeye bağlantı yolu Metin Oktay Caddesi iki yönlü olarak hem Kağıthane'den TEM'e bağlantı yolu hem de TEM kuzey yan yoldan Vadi İstanbul'a bağlantı yolu, Kemerburgaz'dan gelip Azerbaycan Caddesi'nden Vadi İstanbul köprüsünden Metin Oktay Caddesi'ni takiben TEM kuzeye bağlantı yolu" trafik akışına kapatılacak.

Alternatif yollar ise TEM kuzey yol Hasdal bağlantı yolu ve Büyükdere Caddesi Maslak Ayazağa Caddesi Ayazağa Cendere Caddesi Azerbaycan Caddesi olarak belirlendi.