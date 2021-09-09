Şampiyonlar Ligi hangi kanalda olacak? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak 2022? Şampiyonlar Ligi maçları nerede?

Şampiyonlar Ligi hangi kanalda olacak? sorusu son dönemde merak edilmekte. Temsilcimiz Beşiktaş'ın da C Grubu'nda yer alacağı Şampiyonlar Ligi maçlarının yayınlanacağı kanal merak edilmekte. Peki, Şampiyonlar Ligi hangi kanalda olacak? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak 2022? Şampiyonlar Ligi maçları nerede?

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda olacak? Barcelona, Real Madrid, Manchester United, PSG, Juventus, Bayern Münih, Chelsea, Liverpool, İnter, Beşiktaş gibi büyük kulüplerin yer aldığı dünyanın kulüpler bazındaki en büyük kupası UEFA Şampiyonlar Ligi'nin maçlarının hangi kanalda olduğu son dönemde en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Bu bağlamda vatandaşlar "Şampiyonlar Ligi hangi kanalda olacak? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak 2022? Şampiyonlar Ligi maçları nerede?" sorularını araştırmakta. Şampiyonlar Ligi maçlarının hangi kanalda olduğu ile ilgili detaylar haberimizde.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HANGİ KANALDA?

2021-2022 sezonu Şampiyonlar Ligi maçları grup etabından itibaren Türkiye'nin Dijital Platformu Exxen'den yayınlanacak. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

2021-2022 sezonu UEFA Avrupa Ligi maçları grup etabından itibaren Exxen'den yayınlanacak.

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde olduğu gibi UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

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Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarını izlemek isteyen vatandaşlar Exxen Spor paketine sahip olmalılar. Bu nedenle normal paketi 9.90₺ olan paketin haricinde 24.90₺'lık paketide almaları gerekiyor. Yani Avrupa maçlarını izlemek isteyen vatandaşlar bu maçlar için toplamda 34.80₺'ye sahip olabilirler.