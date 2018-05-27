Şampiyonlar Ligi Finalinden Sonra Nusret Gökçe'nin Paylaşımları Sosyal Medyayı Salladı
Real Madrid'in Liverpool'u 3-1 yendiği karşılaşmanın ardından Ronaldo, Bale, Ramos ve Salah gibi yıldızlarla fotoğraf çektiren sosyete kasabı Nusret Gökçe paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı.
Şampiyonlar Ligi Finalinde oynanan Real Madrid-Liverpool finalinin tanıdık bir misafiri vardı.
"Tuzlama" hareketiyle sosyal medyada bir fenomen haline gelen Nusret Gökçe, Kiev'deki maçı tribünden takip edenler arasındaydı.
Real Madrid maçı Benzema ve Bale (2) golleriyle 3-1 kazanırken, Nusret de Real Madridli futbolcularla birlikte kutlamalara katıldı.
BENZEMA'YI İLK KUTLAYANLAR ARASINDA
Nusret, maçtan önce beraber fotoğrafını paylaşarak başarı dilediği Karim Benzema'yı ilk kutlayan isimler arasında yer aldı.
Real Madrid'in 3. yıl üst üste Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasının ardından kale filelerini hatıra olarak kesen Brezilyalı yıldız Marcelo, Nusret ile birlikte meşhur "tuzlama" hareketini yaptı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASINI TUZLADILAR
Real Madrid'in İspanyol yıldızı Sergio Ramos ve Nusret, birlikte Şampiyonlar Ligi kupasını tuzladı.
"ADAMSIN DEDİ"
Nusret, Instagram hesabından Ronaldo ile videosunu paylaşırken "'Adamsın' dedi, tebrikler arkadaşım her şey için sağol, yakında görüşürüz" yorumunu yaptı.
"TEBRİKLER ARKADAŞLARIM"
Nusret, final maçına attığı gollerle damgasını vuran Gareth Bale'i kutladığı anı böyle ölümsüzleştirdi.
ZIDANE'I UNUTMADI
Nusret Gökçe, Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane ile fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.
ÖNCE TEDAVİ SONRA HATIRA
Final maçının henüz 30. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohammed Salah, tedavisinin ardından Nusret ile birlikte poz verdi.
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işte bu para ile yapılan PR sırf newyorkta açtıkları yer iş yapsın diye reklam kovalıyorlar abd de çok ciddi eleştirildi etleri lastik gibi kazık falan david beckham a 400 bin dolar ödediler gelip ailesi ile yemek yesin diye. . şuanda bu resimlerde aynı amaçCevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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Etleri okşayıp tokatlayıp nimete küfür eden, bir hareketle tarz yapıp ortada dolaşan vatandaşımız. . . Daha neyin reklamını yapmaya ihtiyacın olabilir? Etini, emeğini ölçülü sat gitsin. Bu kadar abartıyı gören Atomu parçalıyorsun sanacak. . .Cevap Yaz 6 4 Yayından KaldırTÜÜÜH BEE: Adam çalmamış aşırmamış çırpmamış yetim hakkını cukka etmemiş tacizci degil tecavüzcü hiç degil. zaten reklama hiç ihtiyacı yok. . sen hariç bütün dünya yakından tanıyor. İnsanları bilmeden tanımadan trollemeyin ayıp oluyor.2 3 Yayından Kaldır
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Ramos Muhammet Salahın omuzunun çıkmasına sebebiyet vermişliği yetmiyormuş gibi, birde tuz serpiyor, yarasına. Kokuşmuş kaleciyede, Nusret tuz serpseydi çok iyi olurdu, . hiç olmassa kokuyu giderirdi.Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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ramos akşam salahı bilerek sakatladı yoksa maçı kaybedecegini çok iyi biliyordu realmadrid. ne diyeli kısmatCevap Yaz 8 Yayından Kaldır