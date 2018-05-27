Şampiyonlar Ligi Finalinden Sonra Nusret Gökçe'nin Paylaşımları Sosyal Medyayı Salladı

Şampiyonlar Ligi Finalinde oynanan Real Madrid-Liverpool finalinin tanıdık bir misafiri vardı.

"Tuzlama" hareketiyle sosyal medyada bir fenomen haline gelen Nusret Gökçe, Kiev'deki maçı tribünden takip edenler arasındaydı.

Real Madrid maçı Benzema ve Bale (2) golleriyle 3-1 kazanırken, Nusret de Real Madridli futbolcularla birlikte kutlamalara katıldı.

BENZEMA'YI İLK KUTLAYANLAR ARASINDA

Nusret, maçtan önce beraber fotoğrafını paylaşarak başarı dilediği Karim Benzema'yı ilk kutlayan isimler arasında yer aldı.

Real Madrid'in 3. yıl üst üste Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasının ardından kale filelerini hatıra olarak kesen Brezilyalı yıldız Marcelo, Nusret ile birlikte meşhur "tuzlama" hareketini yaptı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASINI TUZLADILAR

Real Madrid'in İspanyol yıldızı Sergio Ramos ve Nusret, birlikte Şampiyonlar Ligi kupasını tuzladı.

"ADAMSIN DEDİ"

Nusret, Instagram hesabından Ronaldo ile videosunu paylaşırken "'Adamsın' dedi, tebrikler arkadaşım her şey için sağol, yakında görüşürüz" yorumunu yaptı.

"TEBRİKLER ARKADAŞLARIM"

Nusret, final maçına attığı gollerle damgasını vuran Gareth Bale'i kutladığı anı böyle ölümsüzleştirdi.

ZIDANE'I UNUTMADI

Nusret Gökçe, Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane ile fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

ÖNCE TEDAVİ SONRA HATIRA

Final maçının henüz 30. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohammed Salah, tedavisinin ardından Nusret ile birlikte poz verdi.