Şampiyonlar Ligi 1. 2. 3. ve 4. torbadan katılacak takımlar hangileridir? 2021-2022 sezonu UEFA ŞL hangi takım kaçıncı torbada?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuralarının çekileceği tarih belli oldu. Buna göre grup kuraları 26 Ağustos 2021 yapılacak. Bunun akabinde futbol severler Şampiyonlar Ligi'ne 1. torbadan, 2. torbadan, 3. torbadan ve 4. torbadan katılacak olan takımlar hangileri olacak merak etti. Peki, ŞL birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü torbadan katılacak takımlar kimler?
Şampiyonlar Ligi gelecek sezon 2021-2022 sezonunda hangi takım kaçıncı torbadan katılacak araştırılıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi 1. 2. 3. ve 4. torbadan katılacak takımlar hangileridir? 2021-2022 sezonu UEFA ŞL hangi takım kaçıncı torbada?
2021-2022 ŞAMPİYONLAR LİGİ 1. TORBADAN KATILACAK TAKIMLAR
- Lille (1. torbadan katılacak)
- Atletico Madrid (1. torbadan katılacak)
- Manchester City (1. torbadan katılacak)
- Bayern Münih (1. torbadan katılacak)
- PSG (1. torbadan katılacak)
- Inter (1. torbadan katılacak)
- Sporting (1. torbadan katılacak)
- Zenit (1. torbadan katılacak)
- Manchester United (1. ya da 2. torbadan katılacak)
- Chelsea (1. ya da 2. torbadan katılacak)
2021-2022 ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. TORBADAN KATILACAK TAKIMLAR
- Real Madrid (2. torbadan katılacak)
- Juventus (2. torbadan katılacak)
- Barcelona (2. torbadan katılacak)
- Juventus (2. torbadan katılacak)
- Liverpool (2. torbadan katılacak)
- Sevilla (2. torbadan katılacak)
- Manchester United (1. ya da 2. torbadan katılacak)
- Chelsea (1. ya da 2. torbadan katılacak)
2021-2022 ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. VE 4. TORBADAN KATILACAK TAKIMLAR BELLİ OLDU MU?
Henüz 3. ve 4. torbadan katılacak takımlar belli olmadı. Temsilcimiz Beşiktaş 3. veya 4. torbadan katılacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN 2021?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları 26 Ağustos 2021 tarihinde çekilecek. Grup maçları 14-15 Eylül 202 tarihlerinde başlayacak, 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde tamamlanacak. Final, 28 Mayıs 2022 tarihinde oynanacak.