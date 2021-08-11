Şampiyonlar Ligi 1. 2. 3. ve 4. torbadan katılacak takımlar hangileridir? 2021-2022 sezonu UEFA ŞL hangi takım kaçıncı torbada?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şampiyonlar Ligi 1. 2. 3. ve 4. torbadan katılacak takımlar hangileridir? 2021-2022 sezonu UEFA ŞL hangi takım kaçıncı torbada?

Şampiyonlar Ligi 1. 2. 3. ve 4. torbadan katılacak takımlar hangileridir? 2021-2022 sezonu UEFA ŞL hangi takım kaçıncı torbada?
Haberler.com - Haberler | Gündem

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuralarının çekileceği tarih belli oldu. Buna göre grup kuraları 26 Ağustos 2021 yapılacak. Bunun akabinde futbol severler Şampiyonlar Ligi'ne 1. torbadan, 2. torbadan, 3. torbadan ve 4. torbadan katılacak olan takımlar hangileri olacak merak etti. Peki, ŞL birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü torbadan katılacak takımlar kimler?

Şampiyonlar Ligi gelecek sezon 2021-2022 sezonunda hangi takım kaçıncı torbadan katılacak araştırılıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi 1. 2. 3. ve 4. torbadan katılacak takımlar hangileridir? 2021-2022 sezonu UEFA ŞL hangi takım kaçıncı torbada?

2021-2022 ŞAMPİYONLAR LİGİ 1. TORBADAN KATILACAK TAKIMLAR

  • Lille (1. torbadan katılacak)
  • Atletico Madrid (1. torbadan katılacak)
  • Manchester City (1. torbadan katılacak)
  • Bayern Münih (1. torbadan katılacak)
  • PSG (1. torbadan katılacak)
  • Inter (1. torbadan katılacak)
  • Sporting (1. torbadan katılacak)
  • Zenit (1. torbadan katılacak)
  • Manchester United (1. ya da 2. torbadan katılacak)
  • Chelsea (1. ya da 2. torbadan katılacak)

2021-2022 ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. TORBADAN KATILACAK TAKIMLAR

  • Real Madrid (2. torbadan katılacak)
  • Juventus (2. torbadan katılacak)
  • Barcelona (2. torbadan katılacak)
  • Juventus (2. torbadan katılacak)
  • Liverpool (2. torbadan katılacak)
  • Sevilla (2. torbadan katılacak)
  • Manchester United (1. ya da 2. torbadan katılacak)
  • Chelsea (1. ya da 2. torbadan katılacak)

2021-2022 ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. VE 4. TORBADAN KATILACAK TAKIMLAR BELLİ OLDU MU?

Henüz 3. ve 4. torbadan katılacak takımlar belli olmadı. Temsilcimiz Beşiktaş 3. veya 4. torbadan katılacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN 2021?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları 26 Ağustos 2021 tarihinde çekilecek. Grup maçları 14-15 Eylül 202 tarihlerinde başlayacak, 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde tamamlanacak. Final, 28 Mayıs 2022 tarihinde oynanacak.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Haluk Levent Murat Dalkılıç Mustafa Sandal
Spor Merve Çoban Caner Erkin Alex Teixeira Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şampiyonlar Ligi 1. 2. 3. ve 4. torbadan katılacak takımlar hangileridir? 2021-2022 sezonu UEFA ŞL hangi takım kaçıncı torbada? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 12:10:00. #1.15#

title