Şampiyonlar Ligi 1. 2. 3. ve 4. torbadan katılacak takımlar hangileridir? 2021-2022 sezonu UEFA ŞL hangi takım kaçıncı torbada?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuralarının çekileceği tarih belli oldu. Buna göre grup kuraları 26 Ağustos 2021 yapılacak. Bunun akabinde futbol severler Şampiyonlar Ligi'ne 1. torbadan, 2. torbadan, 3. torbadan ve 4. torbadan katılacak olan takımlar hangileri olacak merak etti. Peki, ŞL birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü torbadan katılacak takımlar kimler?