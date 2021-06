Şampiyon Spor Toto hentbolcuları DHA'ya konuştu

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2020-2021 sezonu şampiyonu Spor Toto Spor Kulübü sporcuları, DHA 'ya özel açıklamalarda bulundu.

Sezon değerlendirmesi yapan Can Çelebi, Alperen Pektaş, Mustafa Kulaksız, Ali Eren Şahin, Tuğberk Çatkın, Ahmet Furkan Civan, Sarp Seymen, Şener Can ve Veli Kara gelecek sezon hedeflerini anlattı.

CAN ÇELEBİ: GELECEK SEZON 3 KUPAYA TALİBİZTecrübeli sağ kanat oyuncusu Can Çelebi, Türk hentbolunda başarılara imza atmak istediklerini belirterek, "Gelecek sezonki hedefimizde 3 kupaya da talibiz. Süper Lig şampiyonu olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Süper Kupa maçı oynayarak başlayacağız. Daha sonra Süper Lig ve Türkiye Kupası maçları var. Türkiye Kupası'nı geçen sezon İzmir ekibine kaptırdık, bu sezon onu alıp müzemize 3 kupa hediye etmek istiyoruz. Aynı zamanda Avrupa Kupası maçları oynayacağız. Avrupa Kupası'nda zor rakipler olacak ama ülkemizi ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil ederek, Türk hentboluna güzel başarılar imza atmak için mücadele edeceğiz" dedi.ALPEREN PEKTAŞ: COVID SÜRECİ BİZİ SENDELEDİTakım kaptanı Alperen Pektaş ise yoğun bir lig süreci yaşadıklarını vurgulayarak şunları kaydetti: "Takım halinde lige 12 oyuncumuz Covid olarak başladık. Sezon dönemimiz bitti, hazırlık döneminde turnuvalar yaptık. Tam lige başlayacaktık ki 12 oyuncumuzla birlikte Covid geçirdik. Bu bizi biraz sendeledi. Tekrar bir hazırlık dönemi geçirmek zorunda kaldık. Sonunda tabii ertelenmiş maçlarımız vardı. Bir dönem şöyle oynamaya başladık, hafta içi maç, hafta sonu maç. Bu bizi bayağı bir yordu. Avrupa Kupası'nda da mücadelemiz vardı. Mesela ülkemize geldik, Ankara'ya gelmeden deplasmanlara gittik. Yoğun bir süreç geçirdik. Sonunda da gülen taraf biz olduk, emeklerimizin karşılığını aldık. Sezon boyunca kavgalarımız oldu, gürültülerimiz oldu, güldük eğlendik ama en sonunda yapmış olduğumuz sonuna kadar mücadelemiz bize şampiyonluğu getirdi. Ben takımın en tecrübelilerinden bir tanesiyim, genç arkadaşlarımızla birlik olabildik. Hiçbir zaman bir yükün altına girerken sadece biz yapıyoruz gibi olmadı, hep birlikte kaldırdık yükü. En ufak bir paydası olan bu şampiyonlukta büyük bir saygıyı hak ediyor diye düşünüyorum."MUSTAFA KULAKSIZ: ŞAMPİYON OLDUĞUMUZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZGenç sol oyun kurucu Mustafa Kulaksız da, sezon boyu şans aldıklarını dile getirerek, "Öncelikle şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz. Ağabeylerimize çok teşekkür ederiz. Bizi destekleyen antrenörlerimiz, kulüp başkanlarımıza çok teşekkür ederiz. Şampiyon olduğumuz için mutluyuz" diye konuştu.ALİ EREN ŞAHİN: AĞABEYLERİMİZ BİZE ÇOK YARDIMCI OLDULARSol kanatta görev alan Ali Eren Şahin de, iyisiyle kötüsüyle bir sezon geçirdiklerini ifade ederek, "Bu sezon çok zor geçti. Çok yoğun antrenmanlarımız oldu. İyisiyle kötüsüyle bir sezon geçirdik. Bu mücadelenin sonunda kazanan biz olduk, şampiyonluğu aldık. Mutluyuz, kupa bizim. Çok ağır antrenmanlar yaptığımız için zihinsel olarak da kendimizi toparlamaya çalıştık. Yöneticilerimiz olsun, ağabeylerimiz olsun her türlü desteği verdiler. Elimizden geleni yaptık. Alperen ağabey benim idolüm, zaten A Milli Takım kaptanı. Öğretmenim gibi ne söylüyorsa aynısını uyguluyorum" şeklinde konuştu.TUĞBERK ÇATKIN: TAKIM OLMAYA BİZ COVIDLE BAŞLADIKTakım olarak bir koronavirüs süreci atlattıklarını vurgulayan tecrübeli oyuncu Tuğberk Çatkın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hep konuştuk bu süreç atlatılacak diye. Bir şekilde geçecek bu. İlk antrenmana başladığımızda inanın vücudumuzu tamamen sıfırladık. Sezon başı yaptığımız kampı sıfırladık. Çünkü gerçekten zor bir süreç. Koşamıyorsun, yürüyemiyorsun iki adım atıyorsun hemen nefes nefese kalıyorsun. Çok zordu inanın. Ama biz bunun da üstesinden geldik. Başardık ve bunun için de mutluyuz. Takım olmaya biz aslında Covid'le başladık. Tüm takım olarak Covid olduk. Buradan yola çıkarak antrenmanlara devam ettik ve tekrar ritmimizi yakalamaya başladık."AHMET FURKAN CİVAN: LİG BOYUNCA UNUTAMADIĞIM MAÇ; BEŞİKTAŞ MAÇILig boyunca unutamadığı maçın Beşiktaş maçı olduğunu belirten genç kaleci Ahmet Furkan Civan ise, "Takımdaki hava süperdi. Büyüklerimiz bize ağabey, kardeş oldular. Her yönden bize yardımcı oldular. Sonuçta büyük bir kulübüz ve çok iyi bir kulübüz. Ben de takımın genci olarak çok mutluyum bu durumdan. Ağabeylerime çok teşekkür ediyorum, destek verdiler bize. Lig boyunca Beşiktaş maçı tabii ki unutamadığım bir karşılaşma. 11 yıl boyunca Beşiktaş şampiyon oldu ve biz bu şampiyonluğu kırıp bu yıl biz Süper Lig şampiyonu olduk" dedi.SARP SEYMEN: COVİD'DEN SONRA SAKATLIĞIMIZ ÇOK OLDUSol oyun kurucu pozisyonunda görev yapan Sarp Seymen, hastalık sürecinin çok zorlayıcı olduğunu ifade ederek, "15-20 gün bir aranız oluyor, yataktan kalkamıyorsunuz. Bu gerçekten zorlayıcı. Asıl önemli olan, hastalığı atlattıktan sonraki süreç. Tüm gelişiminizi kaybediyorsunuz, eklem ağrılarınız, kas ağrılarınız hatta sakatlanmalara bile yol açabiliyor. Özellikle takımda Covid'den sonra çok sakatlığımız oldu. Bizi çok etkilediğini söyleyebilirim" diye konuştu.ŞENER CAN: SÜPER KUPA'YI KALDIRMAK İSTİYORUZSezona 3 kupa parolasıyla başlayacaklarını belirten sol kanat oyuncusu Şener Can, "Öncelikle Süper Kupa'yı kaldırıp sezona güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz. Sonra tekrar adım adım ilerleyerek tekrar şampiyon olmak istiyoruz. Bu sene sadece şampiyonluk yaşadık. Türkiye Kupası'nı elimizden kaçırdık diyebiliriz. Çünkü yendiğimiz bir takımla oynadık. İnşallah gelecek sezonu 3 kupayla kapatacağız" ifadelerini kullandı.VELİ KARA: GENÇLER BİZİM İÇİN ÖNEMLİ ETKEN OLDU

Tecrübeli pivot Veli Kara da, bu sezon ligin zorlu geçtiğini vurgulayarak, "Gençler bizim için önemli etkenlerden biri oldu. Çünkü bazen antrenmanlara gelemiyorduk, sakatlıklar çok oluyordu. Bizim yerlerimizi onlar kapatıyordu. Zaten sezon sonu da onun meyvesini aldık gençler sayesinde. Gelecek sezon da Spor Toto'nun hedefi her zaman şampiyonluktur, kupadır. Gelecek sezona 3 kupaya da talip olarak gireceğiz. Bunun planı ve programı yapıldı. Önümüzdeki sezon inşallah 3 kupayı da alırız" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nesrin Aydın Yaldız