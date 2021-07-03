?Şampiyon Kadrodan Tokyo Olimpiyatları'na 5 Yolcu
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?Şampiyon Kadrodan Tokyo Olimpiyatları'na 5 Yolcu

?Şampiyon Kadrodan Tokyo Olimpiyatları'na 5 Yolcu
Habermetre - Haberler | Toplum

Süper Lig'i şampiyon bitiren İzmir Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'ndan 3 oyuncu, bir antrenör ve bir masör olmak üzere beş isim olimpiyat oyunlarında milli takım formasıyla ülkemizi temsil edecek.

Süper Lig'i şampiyon bitiren İzmir Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'ndan 3 oyuncu, bir antrenör ve bir masör olmak üzere beş isim olimpiyat oyunlarında milli takım formasıyla ülkemizi temsil edecek.

Sporcu ve teknik kadroyu kutlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kulüp sporcularının ay yıldızı formayla da olimpiyatlardan en iyi dereceyle döneceklerine inandığını söyledi.

HDİ Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde 17 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan İzmir Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'ndan beş isim olimpiyat kadrosuna seçildi. Japonya'nın başkenti Tokyo'da 24 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 2020 Paralimpik Oyunları'na katılacak olan Erkek Milli Takım'a Başantrenör Erdinç Kılıç, oyunculardan Ahmet Efetürk, Rıdvan Aksoy ve Volkan Aydeniz ile masör Serkan Sezginci davet edildi. Milli Takım, 4-6 Temmuz'da Ankara'da, 7-15 Temmuz'da Kocaeli'de, 16-20 Temmuz'da Yalova'da, 21-25 Temmuz'da Almanya'nın Köln kentinde hazırlık kampları yapacak.

Başkan Soyer'den tebrik

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, başarılarıyla İzmir'in gururu olan Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın tüm bireylerinin görev verildiğinde ülke sporu ve ay yıldızlı forma için de aynı hırs ve inançla mücadele edeceğini belirterek, "Birbirinden değerli sporcularımız ve teknik kadroyu bir kez daha kutluyorum. Sporun zirvesi kabul edilen olimpiyatlardan en iyi dereceyle döneceklerine inanıyorum" dedi.

Kaynak: Habermetre

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