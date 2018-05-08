Samdob Konser Verecek

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verecek.

Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek konserde Sezgi Elhüseyni solist soprano, Mikhail Iskrov koro ve orkestra şefi, İdil Öğüt ise başkemancı olarak yer alacak.

14 parçanın seslendirileceği konserde Muammer Sun'a ait "Kurtuluş" ve "Cumhuriyet" filmlerinin müzikleri ile marşlar seslendirilecek.

SAMDOB koro sanatçıları tarafından gerçekleştirilecek konser, 18 Mayıs Cuma günü saat 21.30'da Aydın Gün Sahnesi'nde ücretsiz olarak sahnelenecek.