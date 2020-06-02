Salgın Önlemleri İçin Kapatılan Tarihi Kapalıçarşı Açıldı
Corona virüsü önlemleri kapsamında 23 Mart'ta kapatılan tarihi Kapalıçarşı bugün yeniden açıldı.
02.06.2020 09:45 | Son Güncelleme: 02.06.2020 09:48
Corona virüsü önlemleri kapsamında 23 Mart'ta kapatılan tarihi Kapalıçarşı bugün yeniden açıldı. Kapalıçarşı'nın açılışı nedeniyle Nuruosmaniye kapısında bir tören düzenlendi. Açılış sonrası VOA Türkçe'ye konuşan çarşı esnafından kimileri geleceğe umutla bakarken kimileri karamsar konuştu
Kaynak: DailyMotion.com