Sakarya Merkezli 5 İlde Fetö Operasyonu: 15 Gözaltı

Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) adliye yapılanmasına yönelik yapılan operasyon sonucu 15 kişi gözaltına alındı.



15 Temmuz gecesi Fetullahçı terör örgütü mensuplarınca düzenlenmek istenen darbe teşebbüsü sonrası başlatılan operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nun talimatları doğrultusunda Sakarya, İstanbul, Denizli, Afyonkarahisar ve Giresun'da örgütün adliye yapılanmasında faaliyet gösterdiği öne sürülen ve halen görevde bulunan yazı işleri müdürü, icra müdür yardımcısı, zabıt katipleri ve infaz koruma memuru 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen 17 kişiden 15'i gözaltına alındı. Haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişinin arama çalışmaları sürüyor. - SAKARYA