Sakarya Fındık Üreticisinin Beklentisi 15 Lira

Sakarya Ferizli Ziraat Odası Başkanı Rıdvan Eren bu yıl fındık rekoltesinin düşük olduğunu belirterek, üreticinin fındığın kilosunda beklentisinin 15 lira olduğunu söyledi. Türkiye'nin en çok fındığının üretildiği illerden olan Sakarya'da, fındık bahçelerinde hasat devam ediyor. Binlerce kilometre uzaklıktan aileleri ile birlikte Ferizli ilçesine gelen mevsimlik işçiler, sabahın erken saatlerinden itibaren başlayarak gün sonuna kadar fındıkları toplayıp çuvallıyor. Sakarya'da bu yıl yapılan hasatlarda toplanan fındık, geçen yıla oranla daha az. Bu nedenle rekoltenin bu yıl düşük olacağı tahmin ediliyor. Üretici rekoltedeki düşüşü ise yağmur yağışına bağladı.

Ferizli Ziraat Odası Başkanı ve aynı zamanda fındık üreticisi Rıdvan Eren, Bu yılki rekolte geçen yıllara oranla düşük. Mayıs fındığı kendini besleyemedi. Çünkü güneşten yeterli derecede enerji alamadı. Fındıklarda yarı yarıya boşluklar var. Bu da randımana yansıyacak. 52-53 randımandan aşağıya olmaz bizim bu bölgede fındığımız. Sanırım bu sene 50 randımanlar seviyesinde kalacak gibi. dedi.

Rıdvan Eren üreticinin fiyattan beklentisinin 15 lira olduğunu, bunun geçen yıllardan bu yana gelen bir beklenti olduğunu söyledi.