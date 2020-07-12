Sakarya'dan kısa kısa
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Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı 13 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Sakarya'dan kısa kısa
12.07.2020 15:33 | Son Güncelleme: 12.07.2020 16:30

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı 13 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Sosyal Gelişim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek oturumda 2 ilave ile 62 gündem maddesi karara bağlanacak.

Meclis üyelerinin imar planı değişiklikleri, ilçe belediye meclis kararları ve komisyon raporlarının görüşüleceği toplantı 14.00'te başlayacak.

Sahipsiz hayvanlar için ilçe belediyelerine yönelik eğitim düzenlendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından "Hayvanları Koruma Kanunu" ve "Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliğinin" ilgili maddeleri kapsamında "Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplanması" ile ilgili seminer düzenlendi.

Ofis Sanat Merkezi'nde düzenlenen seminerin ardından Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevinde uygulamalar yapılarak katılımcılara sertifika verildi.

Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kanunlara uygun bir şekilde sokak hayvanlarının taşınması ve toplanması konusunda destek sağlıyoruz. Bu konu hakkında fikir alışverişinde bulunularak ortak hareket edilmesi esas alındı. 45 kişinin katılım sağladığı programda hem teorik hem de canlı hayvanlar üzerinde eğitim gerçekleştirildi. Ayrıca ekiplerimiz Kurban Bayramı öncesi kaçak hayvanların yakalanması için ilçe belediye ekiplerine eğitimler veriyor." ifadelerine yer verildi.

Yabancı basın mensupları Sakarya'yı gezdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi yurt dışında çeşitli televizyon ve ajanslarda çalışan basın mensuplarına kenti tanıtıcı gezi düzenledi.

Sakarya'nın doğal ve tarihi güzelliklerini gezen yabancı basın mensupları, ziyaret ettikleri noktalardan görüntü alarak kentin yurt dışı tanıtımına katkı sunacak.

Büyükşehir Belediyesi'nin konuğu olan yabancı basın mensupları, Maske Üretim Tesisi, 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, Adasu Hes, Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı, Karagöl Yaylası ve sakin şehir Taraklı'yı yakından tanıma fırsatı buldu.

Basın mensupları, kentin doğal ve tarihi güzelliklerini görmekten dolayı duydukları memnuniyeti ifade etti.

Çalışma sahasında bulunan ağaçlar zarar verilmeden sökülerek taşınıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Erenler Bağlar Caddesi'nde devam eden yol çalışmaları sahasında bulunan ağaçlar titizlikle naklediliyor.

Büyükşehir Belediyesi, yol çalışmalarının yapılacağı güzergahta yer alan ağaçların kökten sökümünü yaparak Sakarya Park karşısında bulunan rekreasyon alanına götürüyor.

Rekreasyon alanına söküm aracı ile nakledilen ağaçların dikimi ise Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekiplerince titizlikle yürütülüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi olarak çevre duyarlılığına büyük önem veriyoruz. Dolayısıyla şehrin gelişimi esnasında proje sahasında bulunan ağaçları sökerek naklediyoruz. Ağaçları rekreasyon alanında yaşatarak canlı tutacağız." ifadelerine yer verildi.

Melen Botanik Vadisi'nde ilk hasat yapıldı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Melen Botanik Vadisi'nde yetiştirilen tıbbi ve aromatik bitkilerin hasadına katıldı.

Vali Çetin Oktay Kaldırım ile yaptıkları ziyaret sırasında adaçayı toplamayı ihmal etmeyen Yüce, Vali Kaldırım'a vadi ile ilgili bilgi verdi.

Kocaali, Kaynarca ve Karasu ilçelerini kapsayan Melen su hattı üzerinde 70 kilometre uzunluğundaki Botanik Vadide lavanta, adaçayı, biberiye, kekik, ıhlamur, akasya ve defne başta olmak üzere toplam 1 milyon 815 bin 785 adet aromatik bitki yetiştirildiği bilgisini veren Yüce, şunları kaydetti:

"Bitkilerin bakımı ve işletilmesi ise Büyükşehir Belediyesi Fidancılık ve Peyzaj AŞ tarafından gerçekleştiriliyor. Mahsulleri de 10 yıl süreyle satış garantisi altına alacak protokolü Martin Bauer Grub ile imzaladık. Bugün de adaçayı ve lavanta bitkilerimizin ilk hasadını yaptık. Rabbim hayırlı eylesin. Melen Botanik Vadimizde aromatik bitki yetiştirmenin yanı sıra ana arı üretimi, arı zehri üretimi, arı sütü üretimi, polen-propolis üretimi ve suni oğul üretimi de gerçekleştiriyoruz. Her yönüyle şehrimizin tarımsal geleceğine katkı sunan Botanik Vadimiz ile arıcılık konusunda da Türkiye'de öncü şehirler arasında yer alacağız."

Mahmudiye'ye yeni kanalizasyon hattı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, Sapanca Mahmudiye Mahallesi'nde sürdürülen çalışmalar kapsamında bin 500 metrelik kanalizasyon hattının bölgeye en kısa sürede kazandırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

SASKİ'den yapılan açıklamada, "Sakarya'nın hem bugünü hem yarınları için sağlam altyapı ağımızı genişletmeye devam ediyoruz. Çalışmaları son sürat devam eden Mahmudiye Mahallesi kanalizasyon hattı bölgeye hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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