Sakarya'dan kısa kısa Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Karapürçek ilçesinde istişare toplantısına katıldı.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Karapürçek ilçesinde istişare toplantısına katıldı.

Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Kaymakam Mehmet Ali Semiz, Belediye Başkanı Orhan Yıldırım, İlçe Emniyet Amiri Cemil Sobacı, İlçe Jandarma Komutanı Hasan Alataç ve ilçe şube başkanları katıldı.

Vali Nayir, burada yaptığı konuşmada, göreve başladığı günlerde tüm ilçeleri ziyaret ederek tanışma toplantıları gerçekleştirdiklerini, aradan geçen zaman içerisinde yapılan çalışmaları değerlendirmek üzere yeniden şube müdürleriyle bir araya geldiklerini belirtti.

Toplantıda istişarelerde bulunduklarını anlatan Nayir, "İlk ilçe toplantımızı Karapürçek'te yapıyoruz, önümüzdeki süreçte 15 ilçemizde de aynı şekilde istişarelerde bulunmaya devam edeceğiz. Merkezi idare olarak bizlerle yerel yönetimler, üniversiteler ve hatta sivil toplum kuruluşları dahil hepimiz bir kamu görevi ifa ediyoruz. Bu sistem içerisinde ayrı bir yerde bulunan üniversitelerimiz ile odalarımız, borsalarımız, siyasi partilerimiz, sendikalarımız, derneklerimiz, vakıflarımız da işin sivil toplum kuruluşları kısmını oluşturuyor. Dolayısıyla bizler bu dörtlü yapı içerisinde ahengi sağlamakla görevliyiz. İşte sizlerin başarısı, hepsinin başarısı olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Sakarya'nın Sosyo-Ekonomik Analizi"

Sakarya Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (SESAM) çalışmaları kapsamında tamamlanan ve 2017-2018 yıllarına ait verileri içeren "Sakarya'nın Sosyo-Ekonomik Analizi" isimli çalışmanın dördüncüsünde, Sakarya'nın "Rekabetçi ve Yenilikçi Kapasite" göstergelerinin Türkiye'yi olumlu yönde etkilediği belirlendi.

SESAM Müdürü ve çalışmanın yürütücüsü Prof. Dr. M. Çağlar Özdemir, Türkiye genelinde "Rekabetçi ve Yenilikçi Kapasite" alanında Sakarya'nın dokuzuncu sırada yer aldığını aktararak, çalışmanın, Türkiye İstatistik Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ekonomi Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türk Patent Enstitüsünden alınan veriler doğrultusunda yapıldığını kaydetti.

Çalışma üzerinde araştırma yapan yüksek lisans öğrencisi Erkan Yağız da araştırma verilerine ilişkin, Sakarya'da ihracatın ilerleme kaydettiğini, illerin üretim seviyesi ve döviz girdisi sağlama potansiyelini gösteren ihracatın kentte artış kaydettiğine değindi.

Yağız, Sakarya'nın hizmet sektöründe dinamikliğini koruduğuna dikkati çekti.

Kaynak: AA