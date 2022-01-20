Sakarya'da kar temizleyen greyderle çarpışan araçtaki 2 kişi yaralandı - Haberler
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Sakarya'da kar temizleyen greyderle çarpışan araçtaki 2 kişi yaralandı

Sakarya'da kar temizleyen greyderle çarpışan araçtaki 2 kişi yaralandı
AA / Gürkan Özer - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Hendek ilçesinde hafif ticari aracın kar temizleme çalışması yapan greyderle çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde hafif ticari aracın kar temizleme çalışması yapan greyderle çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Hendek-Bıçkıatik köyü istikametinde kar temizleyen H.E. idaresindeki greyder, karşı yönden gelen İ.D'nin kullandığı henüz plakası öğrenilemeyen hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, hafif ticari araçtaki E.Y. ve M.D. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Gürkan Özer - Son Dakika Haberleri

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