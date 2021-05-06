Sakarya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hastanede hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hastanede hayatını kaybetti.
Bakırlı Mahallesi'nde Şaban U. idaresindeki traktör, fındık bahçesinde devrildi.
Traktörün altında kalan sürücü, bahçedekiler tarafından çıkarıldı.
Sağlık ekibince Ferizli İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şaban U, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şaban U'nun cenazesi, Bakırlı Merkez Camisi'nde kılınan namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Ulu