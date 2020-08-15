SAKARYA'DA DASK DUYARLILIĞI
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SAKARYA'DA DASK DUYARLILIĞI

17 AĞUSTOS 1999 depreminin yıktığı Sakarya'da, depremden ders alınırken, insanlar Doğal Afet Sigortası'na (DASK) önem veriyor.

15.08.2020 09:19 | Son Güncelleme: 15.08.2020 09:25

17 AĞUSTOS 1999 depreminin yıktığı Sakarya'da, depremden ders alınırken, insanlar Doğal Afet Sigortası'na (DASK) önem veriyor. Sakarya'da 194 bin 190 konuttan 165 bin 435'inin sigortası bulunurken, sigortalılık oranı yüzde 85,20'ye ulaştı.

17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Eskişehir, Düzce ve Bolu'da yıkımlara ve ölümlere neden olan depremde 18 bin 373 kişi hayatını kaybetmiş, 48 bin 901 kişi ise yaralanmıştı. Kocaeli ve Sakarya başta olmak üzere depremin etkili olduğu tüm şehirlerde 112 binden fazla bina yıkıldı. 2000 yılında kurulan Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından yapılan ve zorunlu hale getirilen sigorta kapsamında bulunan Türkiye genelindeki 17 milyon 682 bin 80 konuttan 9 milyon 766 bin 478'inde sigorta bulunuyor. Depremde ağır hasar alan Sakarya'da bulunan 194 bin 190 konuttan 165 bin 435'inde sigorta bulunuyor. İstanbul'da bulunan 3 milyon 682 bin 450 konuttan 2 milyon 481 bin 359'unda, Kocaeli'de bulunan 421 bin 370 konuttan 293 bin 227'sinde, Yalova'da 79 bin 590 konuttan 70 bin 59'unda, Düzce'de ise 68 bin 470 konuttan 51 bin 445'inde DASK bulunuyor.

17 Ağustos 1999 depreminde Sakarya'da eşi ve çocuğunu kaybeden sigortacı Ali Esen, ülke genelinde deprem bilincinin arttığını belirterek, '21'nci yılı doluyor şuanda ve bizim bunların bir saniyesini bile unutmamız imkansız ama Sakarya kendi imkanlarıyla ayağa kalksa da ekonomi büyük zarar gördü. Şu anda, deprem sonrasında Sakarya'da yaklaşık 30 bin konut maalesef sigortasız.ö dedi.

DEPREM OLUNCA SİGORTA YAPTIRIYORLAR

Sakarya'nın Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde bir oranda olduğunu belirten Ali Esen, 'Birinci derece deprem bölgesi olan Marmara bölgesinde şu anda 6 milyon konut var sigorta yapabileceğimiz. 4 milyon konut sigortalı. Yani yüzde 67 oranında bir sigortalılık var. Bunu Sakarya'ya indirgediğimizde ise Sakarya'da şu anda 194 bin konut var, ancak bunun 164 bini sigortalı. Yani yaklaşık 30 bin vatandaşımız Sakarya'da maalesef sigortasız yaşıyor. Haberlerde Malatya'da, Elazığ'da deprem oldu haberini duyan vatandaşlarımız, 'Hadi gideyim ben deprem sigortasını yaptırayım uzun zamandır yaptırmadım' diyor.ö diye konuştu.

ABONELİKLERDE ZORUNLU

Doğal gaz gibi aboneliklerde sigortanın zorunlu olduğunu ifade eden Esen, 'Bugün depremlerin dünya ekonomisine ve Türk ekonomisine verdiği zararlar ortada. Yani bugün siz arabanızı gidip 2 bin ila 3 bin lira vererek sigortalıyorsunuz ama ailenizin, çocuklarınızın barındığı o evinizi yılda 240 lira verip sigorta yaptırmıyorsunuz. Hükümetimiz bu konuda daha da bu bilinci artırmak için elektrik, doğalgaz ve su abonelik işlemlerinde deprem sigortası zorunluluğu getirdi. Maalesef Sakarya'da ev sahipleri evini kiraya veriyor. Kiracı 3-4 yıl çıkmadığı sürece evini deprem sigortası yaptırmıyor" dedi.

SAKARYA'DA DASK DUYARLILIĞI

Kaynak: DHA

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