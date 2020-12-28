Sakarya'da baraka yangınında hasar oluştu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde çıkan yangında baraka kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Yalı Mahallesi Sahil Caddesi'nde Hamide Yılmaz'a ait ahşap barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karasu İtfaiye Amirliği ekiplerince söndürülen yangında baraka kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün