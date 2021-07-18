Sakarya Büyükşehir Belediyesi sosyal tesisleri, bayram süresince hizmet verecek
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi sosyal tesisleri, bayram süresince hizmet verecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi sosyal tesisleri, bayram süresince hizmet verecek
Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel

Sakarya Büyükşehir Belediyesi sosyal tesislerinin Kurban Bayramı süresince hizmet vereceği bildirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi sosyal tesislerinin Kurban Bayramı süresince hizmet vereceği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların uğrak noktalarından Kent, Yenikent, Maltepe, Korucuk, Şemsiyeli ve Kocaali Bahçem parkları ile Karaman Engelsiz Millet Bahçesi ve Millet Bahçesi Sosyal Tesisleri'nin Kurban Bayramı'nda açık olacağı belirtildi.

İnsanların Kurban Bayramı'nın tebrik edildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kadınlara özel açılan Kocaali Sosyal Tesisleri'miz ise bayramın ilk günü kapalı olmakla birlikte bayram süresince tüm kadın vatandaşlarımıza hizmet verecek. Ayrıca, Çaykur Çay Evi, Süt54, Bal54 ve Et54 satış ofislerimiz de hemşerilerimize taze çayı, hijyenik sütü, organik balı ve güvenilir eti ulaştırmak için bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günleri açık olacaklar. Sosyal mesafe ve hijyen kuralları gözetilerek hizmet sunan tesislerimize tüm hemşerilerimizi bekliyoruz."

Sakarya Büyükşehir Belediyesi sosyal tesisleri, bayram süresince hizmet verecek
Sakarya Büyükşehir Belediyesi sosyal tesisleri, bayram süresince hizmet verecek
Sakarya Büyükşehir Belediyesi sosyal tesisleri, bayram süresince hizmet verecek
Sakarya Büyükşehir Belediyesi sosyal tesisleri, bayram süresince hizmet verecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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