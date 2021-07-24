SAHİPSİZ SOKAK KÖPEĞİNE DİŞ DOLGUSU YAPILDI
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SAHİPSİZ SOKAK KÖPEĞİNE DİŞ DOLGUSU YAPILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

OSMANİYE'de yeme içmede zorladığı fark edilen sokak köpeğinin yapılan tedavisinde dişinde ciddi çürük olduğu belirlendi.

OSMANİYE'de yeme içmede zorladığı fark edilen sokak köpeğinin yapılan tedavisinde dişinde ciddi çürük olduğu belirlendi. Yaklaşık 30 dakika süren diş dolgusu operasyonun ardından köpek, önüne konulan pişirilmiş tavuk etini parçalayarak yedi.

Organize Sanayi Bölgesi'nde (OOSB) çıkan bir yangından kaçarak kurtulan 7 aylık erkek sahipsiz sokak köpeği, bulunduğu yerden alınıp güvenli bir alana götürüldü. Burada, beslenmesi için mama ve su verilen sokak canının, birkaç gün boyunca bir şey yemediği gözlemlendi. Hayvansever OOSB personelleri, köpeğin ağzında yara ve dişlerinde problem olabileceği düşüncesi ile Hayvan Hakları federasyonu Osmaniye Tedavi Merkezi ile iletişime geçti.

ÇÜRÜK DİŞ TEDAVİ EDİLDİ

HAYTAP Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala tarafından muayene edilen köpeğin, dişlerinde çürük olduğunu ve bu yüzden yeme içmede zorlandığını tespit etti. Diş dolgusu yapılan köpek, tedavinin hemen ardından önüne konulan yiyecekleri rahatlıkla yeme içmeye başladı. Laçinbala, yavru köpeğe yapılan muayenede sol üst canin dişinde çürük olduğunu ve bundan dolayı dişin oyulduğunu fark ettiklerini belirterek, 'Genel anestezide uyguladığımız canımıza beşeri diş tedavisinde kullanılan yöntemlerle önce bölgeyi temizledik ve dolguya uygun hale getirdik. Sonrasında da dolgu işlemini gerçekleştirdik. Yaklaşık 30 dakika süren operasyondan uyanır uyanmaz önündeki pişirilmiş tavuk etini parçalayarak yediği gözlemlenen sokak köpeği eski sağlığına hızla kavuşacak gibi. Bir hafta kadar kliniğimizin bahçesinde gözlemleyeceğimiz canımızı sonrasında yuvalandırmak isteriz dedi.

BESLEDİĞİNİZ CANLARIN AĞIZ VE DİŞ MUAYENESİ YAPTIRIN

Ali Laçinbala, Pet hayvanları dişlerini fırçalayamazlar ve diş ağrılarını söyleyemezler. Sindirim sisteminin başlangıç noktası olan ağız ve diş sağlığının kötüleşmesi ölümcül sonuçlara sebep olabilir. Bundan dolayı 6 ayda bir veteriner hekiminizde ağız ve diş muayenesi yaptırınız. Tartar ve çürük var mı diş eti enfeksiyonu var mı bunlara dikkatlice bakılmalıdır. Lütfen onlarında bizler gibi bir kalbinin olduğunu unutmayın ve onlara değer verin diye uyarıda bulundu.

SAHİPSİZ SOKAK KÖPEĞİNE DİŞ DOLGUSU YAPILDI
SAHİPSİZ SOKAK KÖPEĞİNE DİŞ DOLGUSU YAPILDI
SAHİPSİZ SOKAK KÖPEĞİNE DİŞ DOLGUSU YAPILDI
SAHİPSİZ SOKAK KÖPEĞİNE DİŞ DOLGUSU YAPILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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