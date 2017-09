Şahin: "Fındıkta Gelecek İçin Umutlarımız Olmalı"

Keşap Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şahin, Karadeniz bölgesinin alternatifsiz ve tek geçim kaynağı olan fındıkta umutları kaybettiklerini kaydetti.



Fındık üreticisinin başta fiyat istikrarsızlığı olmak üzere yaşanan sorunlara bağlı olarak bahçelerini terk etmeye, bakmamaya başladığını belirten Şahin, fındık üretimi çok büyük tehlikelerin beklediği ifade etti.



Şahin, "Üreticimiz son yıllarda fındığa dair planlar yapılmadıkça, günü birlik uygulamalar ve kararlar gördükçe umutsuzluğa kapılıp fındık üretmeyi bırakmaya başlamıştır ve fındık bahçelerine gitmez olmuştur. Sanki üretmenin ceza olduğunu düşünmektedir. Evlatlar, büyükleri kendisine fındık bahçesi bıraktığında üzülmektedir. Bahçeleri bir yük olarak görmeye başlamıştır. Bu noktada, bütün köylerimizde, çevremizde yıl boyunca bahçesine girmeyen, sadece alan bazlı destek parası için işlemlerini yaptıran, fındıkla ilgili gelecek planları olmayan çiftçiler görmekteyiz ve maalesef bu tipte çiftçilerimizin sayıları hızla artmaktadır" dedi.



Şahin, fındığın bölge ekonomisi için öneminin iyi irdelenmesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:



"Ürünün az olması yada o dönem için olmaması, bir takım hastalık ve zararlılarla kayıp yaşaması aşılabilecek sorunlardır. Ancak bakılmayan ve gidilmeyen bahçeler çoğalırsa, yüzyıldır ekonomik, stratejik ve bölgesel açıdan en önemli tarım ürünümüz olan fındığı kaybederiz. Çok büyük sıkıntılar yaşarız. Buna müsaade etmemeliyiz. Çiftçimizin geleceğe dair planları olmalıdır ve çiftçimizin üretim sahalarını terk etmesine müsaade etmemeliyiz. Günlük değil uzun vadeli çalışmalarla, fındığın ekonomik bir gün olduğunu, bölge çiftçisine tekrar hissettirmeli ve bu yönde üretimini yapmasını sağlamalıyız. Ben çiftçime haklarınızı savunamadım, fındığı fiyat olarak istediğimiz bir noktaya getiremedik. Hakkınızı helal edin derim. Bundan sonrada her ortamda fındığı savunmak için mücadele vermeye devam ederim. Ancak fındık zaruri bir ihtiyaç değildir diyenler, fındığın bölge için gerçekçiliğini baştan kaybetmişlerdir. Bu insanlara nasıl cevap verecekler. Bizler için fındık olmazsa olmazdır. Bir önceki yıl, yaklaşık olarak 110 ülkeye, 250 bin ton fındık satacaksınız ve bundan yaklaşık olarak 2 milyar dolar ihracat geliri sağlayıp, fındıkla bir nebze olsun ihracat ithalat dengesini sağlayacaksınız, tek başına fındık size yüzlerce ürünün sağladığı ihracat rakamlarını sağlayacak ve siz fındığa hala daha zaruri değil diyeceksiniz."



"Açıklanan rakamlara göre 9,50 TL. ile 9,75 TL. civarı maliyeti olan fındığa 10,00 TL. ile 10,50 TL. fiyat vermek sizler bu işi yapmayın demektir" diyen Şahin, açıklamasını şöyle sürdürdü:



"Maliyete bir karlılık ve refah payı katılmayacak mı. Giderlerin bu kadar arttığı bir dönemde bu rakamlarla para kazanmayı geçtik zarar ediyoruz. Hem üreteceğiz hem de zarar edip cebimizden para ödeyeceğiz. Başka ülkelerde üreten her zaman baştacı edilmektedir. Geldiğimiz bu noktada, fındığı düşünmeyen, fındığı baştacı etmeyen, fındık için politika geliştirmeyenler hüsrana uğrar. Önceden de hüsrana uğramışlardır. Bizler bu görevlere gelirken çiftçimize söz verdik ve fındığımızı her daim baştacımız yaptık. Yine de fındık için her türlü mücadeleyi vereceğiz. Bizler uzun vadeli ve uygulanabilir çalışma modelleri geliştirmeliyiz. En başta da söylediğimiz gibi üründe o yıl itibariyle sorun yaşanabilir. Bu bir şekilde tolere edilebilir. Ancak bölgenin tamamında fındık üretmekten yana umudumuzu kaybetmemeliyiz. Üretmeliyiz. Satmalıyız. Hatta daha çok alternatifli ürün haline getirip satmalı fındığın katma değerini arttırmalıyız. Umutlarımızı kaybetmeyelim. Bölgemize, üretim sahalarımıza, çiftçimize ve fındığımıza sahip çıkalım. Unutmayalım ki fındıkla ilgili fikirlerimiz geliştirilebilir üretim modellerimiz oldukça, umutlarımız var oldukça bahçelerimize, üretim sahalarımıza, topraklarımıza ve vatanımıza sahip çıkarız, bakarız ve çalışırız." - GİRESUN