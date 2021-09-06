Sahara geçidinde yoğun sis etkili oldu
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Sahara geçidinde yoğun sis etkili oldu

İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız - Haberler | Güncel

Sahara geçidinde yoğun sis etkili oldu Ardahan'ı-Artvin'e bağlayan Sahara geçidinde oluşan yoğun siste hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Sahara geçidinde yoğun sis etkili oldu

ARDAHAN - Ardahan'ı-Artvin'e bağlayan Sahara geçidinde oluşan yoğun siste hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Sahara geçidinde etkili olan yoğun sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Ardahan'ın yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düşerken, sürücüler bu nedenle yollarda sıkıntı yaşadı. Bu arada, sis nedeniyle güzel görüntülerin oluştuğu Sahara geçidini kullanan sürücüler kısa bir mola vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bölgede etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor.

Sahara geçidinde yoğun sis etkili oldu
Sahara geçidinde yoğun sis etkili oldu
Sahara geçidinde yoğun sis etkili oldu
Sahara geçidinde yoğun sis etkili oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız

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