Yaşlı adam, eşine bakabilmek için ameliyatı reddetti

ANTALYA (İHA) – Antalya'da 79 yaşındaki felçli eşiyle birlikte yaşayan yaşlı adam, yatağa bağımlı haldeki eşine bakmaya devam edebilmek için bypass ameliyatı olmayı reddederek büyük bir fedakarlık gösterdi. Artan şikayetleri onu zorlayınca da Koroner İşlem ve CTO yöntemleriyle sağlığına kavuşarak 1 günde taburcu oldu.

76 yaşındaki Çelebi Murat, 79 yaşındaki eşinin boyun damarlarında tıkanıklık yaşaması şikayetiyle gittikleri iki kamu hastanesinde de çözüm bulamadı. Murat, süreç sonunda felç kalarak yatağa bağımlı hale gelen eşine baktığı sırada göğsündeki sıkışmalar nedeniyle hastaneye başvurdu. Dört çocuğu olmasına rağmen yalnız kalan Murat, kendisine önerilen ameliyatı iyileşme sürecinde eşine bakamayacağı için reddederek fedakarlık örneği sergiledi. Daha sonra artan şikayetleri nedeniyle Memorial Antalya Hastanesine başvuran Murat, Bypass ameliyatına gerek kalmadan Kompleks Koroner İşlem ve CTO yöntemleriyle tedavi edildi ve 1 günde taburcu edilerek bakıma muhtaç olan eşine kavuşturuldu.

"Bunun düzeleceğini düşünmüyordum"

Çelebi Murat, eşiyle birlikte başlarından geçen süreci zorlu aktardı. Murat, "eşim rahatsızdı ve bir hastaneye gittik anjiyo yapıldı ama damar açılamadı. Sonra başka bir hastaneye götürdük ve damarı açabileceklerini söylediler, biz de kabul ettik ve bir miktar para da verdik ancak operasyon başarısız oldu. Eşim şu anda yatağa bağımlı durumda ve genel ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Aynı şekilde benim de Bypass olmam gerekiyordu. İki tane damarım tıkalıydı ancak ben göğsümün açılmasından pek taraf değildim çünkü yaşım itibariyle bunun düzeleceğini düşünmüyordum. Daha sonra buraya geldim. Bypass olmadan damarları açabileceklerini söylediler ve yaptılar. Burada sadece bir gece kaldım ve bir gece sonunda beni taburcu ettiler. Bana gayet güzel de bakım yaptılar, şu anda Bypass olmadan bu durumdan kurtulduğum için çok mutluyum, bir sıkıntım yok şu an" dedi.

"Önce eşim ameliyat olsun istedim"

Eşine bakmak için ameliyat olmayı reddederek fedakarlık örneği gösteren Murat, "eşim ameliyat olsun, ben ona bakabilirim düşüncesindeydim. Bizim dört tane çocuğumuz var ama onlar da başımızda değil. Herkes kendi hayatını kurdu ve bizi yalnız bıraktılar. Bu düşünceyle önce eşim ameliyat olsun ben ona bakarım o düzelince ben ameliyat olurum şeklinde düşündüm. Önce onu ameliyat ettirdik, sonrasında ise ben oldum. Ameliyat sonrasındaki iyileşme sürecinden dolayı önceliğini eşine verdiğini Murat, "Bypass ameliyatı olsaydım ben de eşim de bakıma muhtaç olacaktık ve bize kim bakacaktı? Belki ikimiz de ölecektik. Şu an bir sıkıntım yok" ifadelerini kullandı.

Tıkalı damarları açılarak 1 günde eşine kavuşturuldu

Memorial Antalya Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Davran Çiçek, "Hasta bize başvurdu. Anjiyo verilerini izledik. İzledikten sonra cerrahi kararlarının doğru olduğunu kendisine söyledik. Fakat kendisi bu süreçte ameliyat olmayacağını, olması durumunda eşiyle kimsenin ilgilenemeyeceğini söyledi. Biz de bu durumu diğer kalp damar cerrahisinde bulunan konseyle bir toplantı yaparak görüştük. Açabilecek damarlarımızı belirledik, hastamıza zarar vermeden neler yapabiliriz bunları belirledik. Bunları belirledikten sonra kalp damarlarına girdik. Damarlarını başarıyla açtık" ifadelerini kullandı. Uygulanan tedaviye ilişkin de bilgiler veren Çiçek, sözlerini "Teknik olarak anlatacak olursak hastamıza verilen kararlar doğruydu. Damar tıkanıklığı oldukça kompleks yerlerdeydi. Bizim bir Furkasyon dediğimiz çatal noktalardaydı. Bir tane damarı daha önce tıkanmıştı. Kronik Total Oklüzyon dediğimiz bir damarı mevcuttu. Bir damarı da akut bir darlığımız mevcuttu. Her üç damar da zor müdahalelerdi. O yüzden kademeli bir işlem düşündük. Fakat işlem sırasında işler istediğimiz gibi gittiği için tıkanık damarını sağlıklı bir şekilde açtık. Bu tarz yüksek riskli işlemler ve cerrahi kararlar verilen hastalarımızda da belirli bazı yöntemlerle ve gelişen teknolojilerle bu damarlar açılabilir. Biz hastanemizde bunları sıklıkla uyguluyoruz. Hastamıza da bu yöntemleri uygulayarak başarılı bir işlem gerçekleştirdik. Bundan sonra hastamıza ilaç tedavisiyle takibe devam edeceğiz, hastamız şu anda oldukça iyi, kalbinde herhangi bir sıkıntısı yok ve eşine de bakmaya devam ediyor. Allah eşine de kendisine de uzun ömürler versin" şeklinde konuştu. - ANTALYA