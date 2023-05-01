Ulusal ve Uluslararası Masaj Şampiyonası Antalya'da düzenlendi

Türkiye'de ilk kez düzenlenen Ulusal ve Uluslararası Masaj Şampiyonası, Antalya'da gerçekleştirildi. Farklı ülkelerden yaklaşık 100 yarışmacının katıldığı şampiyonada, yarışmacılar masaj teknikleri, beden kullanımı ve hazırlık gibi konularda jüri tarafından puanlandı. Dereceye girenler Dünya Masaj Şampiyonası'nda yarışma hakkı kazandı. Şampiyonanın amacı masaj mesleğinin toplumdaki imajını ve meslek mensuplarının mesleğe bakış açısını iyileştirmekti.

ANTALYA'da Ulusal ve Uluslararası Masaj Şampiyonası düzenlendi. Türkiye'de ilk kez düzenlenen şampiyonaya farklı ülkelerden 100'e yakın yarışmacı katıldı.

Türkiye'de ilk kez Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde yapılan Ulusal ve Uluslararası Masaj Şampiyonası, Antalya'da gerçekleştirildi. Avrupa'da yıllardır düzenlenen şampiyonada, 8 kategoride, farklı ülkelerden yaklaşık 100 yarışmacı katıldı. Yarışmacılar, masaj sırasında teknikleri, beden kullanımı, hazırlık gibi konularda jüri tarafından puanlandı. 1'inci olan yarışmacılar, Dünya Masaj Şampiyonası'nda yarışmaya hak kazandı.