Antalya'da düzenlenen 19. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği (TKDCD) Ulusal Kongresi kapsamında gerçekleştirilen basın toplantısında yerli tıbbi cihaz üretimine ilişkin açıklamalarda bulunan TKDCD ve Kongre Başkanı Doç. Dr. Murat Sargın, "Kalp-akciğer makinemizin klinik çalışmaları bitti. Kalp ameliyatlarının vazgeçilmez cihazı olan, kanın oksijen ve karbondioksit alışverişini sağlayan oksijenatörün de yerli üretim süreci devam ediyor" dedi. Türkiye'de en az 7 milyon vatandaşın kalp ve damar cerrahisinin ilgi alanına girdiğine dikkat çeken Sargın'ın yanı sıra dernek yönetimi de zayıflama iğnelerinin kullanımından ameliyat yöntemlerine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği (TKDCD) tarafından 26-29 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 19. TKDCD Ulusal Kongresi, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan bir otelde devam ediyor. Bu yıl 33 ülkeden katılımın sağlandığı kongrede 194'ü yurt dışından olmak üzere 3 bin 500'e yakın katılımcı yer alıyor. Kongrenin bilimsel programında 105 bilimsel oturum, 55 kurs, 300'den fazla sözel bildiri ve 200'den fazla poster bildiri bulunuyor. Kongre kapsamında düzenlenen basın toplantısında dernek yönetimi, yerli tıbbi cihaz üretimi, kalp ve damar hastalıklarının teşhis ve tedavi süreçlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Kalp cerrahisinde Avrupa'daki ilk 3 ülkeden biriyiz"

TKDCD ve Kongre Başkanı, aynı zamanda Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Sargın, derneğin 38. yılında olduğunu belirterek Türkiye'de bin 900'ün üzerinde kalp ve damar cerrahisi uzmanı ile 700 asistan hekimin bulunduğunu söyledi. İki yılda bir düzenlenen kongreye yaklaşık 700 hemşire ve 300 perfüzyonistin de katıldığını ifade eden Sargın, "Ülke olarak 40 yıllık bir kalp ve damar cerrahisi geçmişimiz var. Sayılara baktığımızda kalp cerrahisinde Avrupa'daki ilk 3 ülkeden biriyiz. Bazı alanlarda sayısal olarak birinciyiz, bazılarında ikinci, bazılarında üçüncüyüz ama hep ilk 3'ten biriyiz. Bu kadar yüksek ve yıllardır devam eden tecrübeyi uluslararası alana daha fazla taşımamız gerekiyor. Bu nedenle uluslararası bilimsel markalar oluşturmaya çalışıyoruz" dedi. Sargın, kongreyle eş zamanlı olarak üçüncü kez düzenlenen Mediterranean Cardiovascular Conference'a Türk devletlerinin yanı sıra Avrupa, Kuzey Afrika ve Rusya'dan da hekimlerin katıldığını belirtti.

Kalp ameliyatlarının vazgeçilmez cihazlarında yerli üretim

Türkiye'nin bilimsel tecrübesinin yanı sıra kendi tıbbi cihazlarını üretmesinin ve bu ürünleri uluslararası alanda tanıtmasının önemine değinen Sargın, "Kalp-akciğer makinemizin klinik çalışmaları bitti. Kalp ameliyatlarının vazgeçilmez cihazı olan, kanın oksijen ve karbondioksit alışverişini sağlayan oksijenatörün de yerli üretim süreci devam ediyor. Aynı zamanda ECMO dediğimiz cihazın da temel parçası olan oksijenatörün üretimine yönelik iki ayrı firmamız çalışma yürütüyor. Bu ürünleri biz kendimiz anlatmalıyız. Türk cerrahlar, bu ülkenin doktorları olarak bu ürünleri anlatabileceğimiz platformları kendimiz oluşturmalıyız. Firmalarımız, mühendislerimiz üretecek ama biz bu ülkenin doktorları da o ürünleri tanıtacağız. O ürünlerin başarılı olduğunu biz anlatacağız. Bu nedenle ulusal toplantılarımızı uluslararası anlamda da bir çekim noktası haline getirmeyi kendimize vazife olarak görüyoruz" diye konuştu.

"Türkiye'deki 86 milyon nüfusun en az 7 milyonu bizim branşımızın ilgi alanına giriyor"

Kalp ve damar cerrahisinin atardamar ve toplardamar hastalıklarından şah damarı hastalıklarına ve varise kadar geniş bir alanı kapsadığını belirten Sargın, "Türkiye'deki 86 milyon nüfusun en az 7 milyonu bizim branşımızın ilgi alanına giriyor. Bugün itibarıyla anlık bir kesit alırsak 7 milyon vatandaşımızın varis, şah damarı veya aort damarı hastalıklarının takibi, teşhisi ya da tedavisi için bir şekilde kalp ve damar cerrahisi uzmanına başvurması gerekiyor. Yılda bir, bazen 2 yılda bir, bazen 3 ayda bir polikliniklerimize, kliniklerimize gelen, takip edilen, tedavi olan kişiler arasında olmaları gerekiyor. Dolayısıyla bu da bizim omuzlarımızdaki yükü artırıyor" ifadelerini kullandı.

"Yerli ürünü ürettiğiniz zaman stratejik koruma kalkanınızı sağlamış oluyorsunuz"

Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Sargın, yerli üretimin sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından önemine dikkat çekerek, "Bunların hepsi stratejik ürün dediğimiz ürünler. Bir ülkenin sağlık hizmetlerinin her koşulda sürdürülebilir olması için gerekli temel ürünler. Solunum cihazları, kalp-akciğer makinesi, oksijenatör, aşılar ve kanser ilaçları olmadığında birçok tedavi aksar, hastalarımızın sağlığı etkilenir. Yerli ürünü ürettiğiniz zaman hem stratejik koruma kalkanınızı sağlamış oluyorsunuz hem de dünyaya satıyorsunuz. Bunun ekonomik anlamda getirisi mutlaka var. İyi bir ihracat ürünü ama en önemlisi de ülkenizdeki sağlık hizmetlerinin aksamadan sürebilmesini garanti altına almış oluyorsunuz" dedi.

"Bizim asıl amacımız doğru, eksiksiz bir ameliyat yapmak"

TKDCD Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Bahadır İnan, açık ve kapalı kalp ameliyatlarına ilişkin toplumda bilgi kirliliği bulunduğunu belirtti. Açık kalp ameliyatı tanımında kesi büyüklüğünün belirleyici olmadığını, küçük kesilerle gerçekleştirilen ameliyatların da açık kalp ameliyatı olabileceğini ifade eden İnan, "Bizim asıl amacımız doğru, eksiksiz bir ameliyat yapmak. Kesi ise bizim aracımız. Amaçla aracı değiştirirsek, bizim amacımız kesi olursa yanlış veya eksik ameliyata yönlendirilme ihtimali oluyor. Hastalarımız bize, 'Hocam, ben doğru, düzgün, eksiksiz bir ameliyat olmak istiyorum' diye gelsinler. Ameliyat öncesinde tetkiklerini yapıyoruz. Başka bir hastalığı, başka bir kalp hastalığı var mı, bunları değerlendiriyoruz. Hangi kapağının değiştirilmesi, ek bypass yapılması gerekip gerekmediğini hastalarımıza açıklıyoruz. Daha sonra hastalarımızla hangi kapağı kullanacağımıza, hangi kesiden ameliyat yapacağımıza beraber karar veriyoruz" şeklinde konuştu.

"Gecikilen her saat başına hastanın ölüm oranı yüzde 1 artıyor"

TKDCD Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Suat Nail Ömeroğlu, kalpten çıkan ana atardamar olan aortun bütün organlara kan taşıması nedeniyle büyük önem taşıdığını belirtti. Aort diseksiyonunun en ölümcül hastalıklardan biri olduğuna dikkat çeken Ömeroğlu, "Aort damarının içindeki tabakaların yırtılması ve kanın bu tabakaların arasına girmesi, hastanın çok kısa sürede kaybedilmesine yol açıyor. Bizim amaçlarımızdan biri, hastanın o duruma gelmeden yakalanması ve hastalıklı olan aortun değiştirilerek hastanın zor durumda kalmaması. Çünkü aort diseksiyonu geliştikten sonra hasta hastaneye yetişse, ameliyata alınabilse bile hastanın kaybedilme ihtimali çok yüksek. Yüzde 30'lara, yüzde 40'lara varan ölüm oranları var. Gecikilen her saat başına da hastanın ölüm oranı yüzde 1 artıyor" dedi.

Aort damarındaki genişlemelerin basit tetkiklerle tespit edilebildiğini belirten Ömeroğlu, "Bu aort hastalığı göğüs bölgesinde veya karın bölgesinde olabilir. Göğüs bölgesindeyse bunu EKO dediğimiz bir ultrason cihazıyla çok rahatlıkla yakalıyoruz. Aort damarı genişlediyse bunu yırtılmadan, diseksiyon olmadan değiştirelim kararı verebiliyoruz. Aynı şekilde karın bölgesindeki aort damarının genişlemesini de ultrasonla tespit ediyoruz. İkisi de hastaya zararı olmayan, çok kısa sürede yapılan ve hastayı çok ciddi problemlerden kurtaran tetkikler. Yaşlı hastalarda, özellikle erkeklerde, sigara içenlerde ve akciğer hastalığı olanlarda daha fazla görülüyor. Özellikle ailede buna benzer bir hastalık varsa kişinin kendisinde de olma ihtimalini bilmesi ve bu tetkikleri yaptırması lazım. Bunlar yakalandıktan sonra hem açık hem de kapalı ameliyatı var. Mutlaka açık ameliyat olması şart değil. Damar içinden girilerek de aort damarı değiştiriliyor ve hasta çok ciddi, ölümcül hastalıklardan kurtulabiliyor" şeklinde konuştu.

Kalp kapağı seçiminde gebelik planı ve yaşam tarzı da etkili

TKDCD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Muhammet Onur Hanedan, kalp kapağı ameliyatlarında mekanik ve biyolojik kapak tercihinin hastanın yaşı, yaşam tarzı ve beklentilerine göre belirlendiğini ifade etti. Hanedan, "Mekanik kapakları genç hastalara, biyolojik kapakları ise yaşlı hastalara tercih ediyoruz. Ancak bunun bazı istisnaları var. Mekanik kapak taktığımızda hasta ömür boyu kan sulandırıcı ilaç kullanmak durumunda. Üç haftada bir, ayda bir, kimi zaman 15 günde bir tetkik yaparak bunun düzeyini ayarlamamız gerekiyor. Bazı hastalar için bu, yaşam konforunu bozuyor. Biyolojik kapağın ise dezavantajı zamanla bozulabilmesi. Hastaların tekrar ameliyat olması ya da girişim geçirmesi gerekebiliyor. Örneğin hasta gebelik geçirmek istiyorsa verdiğimiz ilaçlar bebeğe zararlı olabileceği için kendi tercihi biyolojik kapak olabiliyor. Ancak tekrar ameliyat riskini de göze almak zorunda. Bu kararı verirken biz tek başımıza karar vermiyoruz. Muhakkak hastayla her iki kapağın da riskini konuşuyoruz" dedi. Hanedan, bazı spor dallarıyla ilgilenen hastaların da kan sulandırıcı kullanımına bağlı riskler nedeniyle biyolojik kapağı tercih edebildiğini sözlerine ekledi.

Tedavi edilmeyen varislerde akciğer embolisi riski

TKDCD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Kaygın, toplardamar hastalıkları, lipödem ve lenfödemin kişilerin günlük yaşamını olumsuz etkileyebildiğini belirterek, "Varis dediğimiz damar genişlemesinin birçok tedavi yöntemi var. Öncelikle bu konuda uzmanlaşmış kalp ve damar cerrahlarına başvurmak gerekiyor. Sosyal medyada bilgi kirliliği mevcut. Hastalar başvurduğunda öncelikle ultrason dediğimiz görüntüleme yöntemiyle değerlendiriliyor. Varis midir, lipödem midir, lenfödem midir? Bunların tanısı konulduktan sonra tedavisi ona göre planlanıyor. Açık varis ameliyatı veya köpük tedavisi gibi çeşitli tedavi yöntemleri mevcut. Tedavi edilmediğinde ilerleyen dönemlerde varislerde tromboz gelişip pulmoner emboliye kadar gidebilen kötü sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Özellikle pulmoner emboliyi engellemek için mutlaka bu konuda uzmanlaşmış kalp ve damar cerrahlarına başvurmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Bir damarına bypass, diğer damarına stent"

TKDCD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serkan Ertugay, kalp ve damar hastalıklarında tedavi kararının kardiyoloji ile kalp ve damar cerrahisi uzmanlarından oluşan kalp ekibi tarafından ortak akılla verilmesinin önemini vurguladı. Stent ve bypass tercihinde hastanın kalbinin durumu, eşlik eden hastalıkları ve anatomik özelliklerinin dikkate alındığını belirten Ertugay, "Daha az stentle çözülebilecek ve uzun vadede faydası daha çok olacaksa hastayı stente yönlendirebildiğimiz gibi çok yaygın damar tıkanıklığı olan hastaları bypass tedavisine yönlendiriyoruz. Hastalar biraz bypass ameliyatından çekiniyorlar, zor bir ameliyat olarak görüyorlar. Erken dönemde biraz daha zorlu geçiyor olabilir ama uzun vadede daha etkin bir tedavi olabiliyor. Biz de bypass ameliyatlarını daha küçük kesilerle, bazen bir damarına bypass, diğer damarına stent olacak şekilde hibrit yaklaşımlarla yapmaya çalışıyoruz. Vermek istediğimiz mesaj, kalp ekibi olarak ortak akılla karar verilmesi ve hastanın da doğru bilgileri alarak bu karara katılması" diye konuştu.

Zayıflama iğneleri kalp hastalarının mevcut tedavilerinin alternatifi değil

TKDCD Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ahmet Kağan As, toplumda zayıflama iğnesi olarak bilinen ilaçları kullanmak isteyen hastalarla polikliniklerde sık karşılaştıklarını belirterek, "Bu ilaçların kullanım amacı bizim hasta grubumuzla örtüşüyor. Çünkü bu hastalar kilo fazlası olan, obezite veya diyabet hastalığı bulunan kişiler. Hastalarımızdan çok sık 'Hocam, kullanabilir miyiz?' sorusunu duyuyoruz. Bu ilaçların dahiliye ya da endokrinoloji branşlarının yönlendirmesiyle kullanılması gerektiğini hastalarımıza her defasında vurguluyoruz. Hastalarımızın kendi başlarına eczaneden bu ilaçları alıp kullanmaya başlamasını kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Bypass geçirmiş olmak, stent takılmış olmak, kalp ve damar hastalığına sahip olmak tek başına bu ilaçların kullanımına engel değil. Ancak kontrollü kullanmayı mutlaka öneriyoruz. Bir kalp ve damar hastasının ilaçlarının yerine geçecek tedaviler değildir bunlar. En fazla destekleyici tedavi olabilirler" dedi.

Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan As, zayıflama iğnelerinin mevcut tedavilerin alternatifi olarak algılanmasının sakıncalarına dikkat çekerek, "Standart olarak kullanılması gereken kan sulandırıcı ve kolesterol ilaçlarını hastalarımız bırakma eğilimine giriyorlar. Zaman zaman buna denk de geliyoruz. Bir anda iğne kullanacağım, bütün ilaçlardan kurtulacağım gibi. Kalp ve damar hastaları çoğunlukla ömür boyu bazı ilaçlara bağımlıdır. Bu bağımlılık kötü bir şey değildir. Hayatın sağlıklı idamesi için önemlidir" ifadelerini kullandı.

Bel fıtığıyla karıştırılan "vitrin hastalığı" uzuv kaybına yol açabiliyor

TKDCD Saymanı Doç. Dr. Selim Aydın ise periferik arter hastalığının en sık görülen belirtisinin yürümekle ortaya çıkan bacak ağrısı olduğunu söyledi. Hastaların özellikle baldır ve kalça bölgelerinde hissettikleri ağrıyı sıklıkla bel fıtığına yorduğunu belirten Aydın, "Hasta belirli bir mesafeyi yürüdükten sonra kaslarda oluşan oksijen yetersizliğine bağlı ağrı başlıyor. Dinlenme ihtiyacı duyuyor, daha fazla yürüyemiyor. Bir süre dinlendikten sonra tekrar yürüdüğünde aynı mesafede aynı ağrıyı hissetmesi periferik arter hastalığının belirtisi olabilir. Buna vitrin hastalığı da diyoruz. Hastalar yürürken yorulduklarında etraftakiler anlamasın diye durup vitrine bakıyorlar. Damar tıkanıklığına bağlı hastaların ayaklarında yaralar veya istirahat ağrıları da olabiliyor. Bu hastalara çok kısa sürede müdahale edemezsek bazen günler, bazen haftalar içerisinde hastalar ayaklarını veya bacaklarını kaybedebiliyorlar" diye konuştu.

Sigara kullanımı, yüksek kolesterol, diyabet ve hipertansiyonun hastalığın risk faktörleri arasında bulunduğunu belirten Aydın, ilaç ve egzersiz tedavisinden yeterli fayda görmeyen hastalarda açık cerrahi veya damar içerisinden uygulanan kapalı yöntemlerle tıkanıklıklara müdahale edilebildiğini kaydetti.

Basın toplantısının ardından LDL kolesterol seviyesine ilişkin de bilgi veren Aydın, periferik arter hastalarında kötü kolesterol olarak adlandırılan LDL seviyesinin 55 mg/dL'nin altına düşürülmesinin hedeflendiğini, gerektiğinde ikili ilaç tedavisi uygulandığını belirtti. Kolesterol düşürücü ilaçların yalnızca bacak damarlarını değil, kalp ve diğer atardamarları da korumaya yönelik kullanıldığını ifade eden Aydın, bu tedaviyle mevcut hastalığın ilerlemesinin de azaltılmasının hedeflendiğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı