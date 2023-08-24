Kanser hücrelerini azaltan süper meyve "aranyo" hasadı başladı! Kilosu 250 lira

Türkiye'de gittikçe popüler hale gelen süper meyve aronya artık Tekirdağ'ın Şarköy İlçesinde de boy gösterip hasadı yapılmaya başlandı. Faydaları saymakla bitmeyen süper meyvenin kansızlığa çok iyi gelmesi, yüksek antioksidan taşıması, kanser hücrelerini azaltması nedeniyle bir çok hastalığa şifa olduğu biliniyor. Aronyanın kilosu 200-250 lira arasında satılıyor

Amerika ve Avrupa'dan sonra 2020 yılında Türkiye'de Karadeniz bölgesinde deneme üretimi yapılarak olumlu sonuç alınan süper meyve aronya, devlet desteğiyle yaygınlaştırılması isteniyor. Farklı bölgelerde denenen süper meyve Tekirdağ'da da boy göstermeye başladı. Yüksek antioksidan taşıması ve kanser hücrelerini azaltan aronyanın kilosu 200-250 lira arasında değişiyor.

İLK HASAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Şarköy İlçesi Uçmakdere Mahallesinde 2022 yılında 2,5 dekar alanda 100 fide ile kurulan aronya bahçesinde ilk hasat gerçekleşti.

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Aronya, kansızlığa iyi gelmesi, yüksek antioksidan taşıması ve kanser hücrelerini azaltması nedeniyle "süper meyve" olarak anılıyor. Aronya ayrıca, kandaki kolesterol seviyesini dengeleyerek damar tıkanıklığı, pıhtı oluşumu, saman nezlesi, sinüzit ve astım gibi hastalıklara engel olduğu belirtilen aronya, damarları güçlendiriyor.

İL TARIM MÜDÜRÜ ÜRETİCİLERİ DİNLEDİ

Hasada katılan İl Tarım Müdürü Oktay Öcal, üreticiler ile bir araya gelerek bitkisel üretimde alternatif tarım ürünlerinin yaygınlaştırılması ve atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Üreticilerin sorunlarını dinleyen İl Müdürü her zaman üreticilerimizin yanında olduklarını ifade etti. İlçede tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliğinin arttırılması, alternatif ürünlerin çoğaltılıp kırsal turizm ve bitkisel üretime katkı sağlanması planlanıyor.