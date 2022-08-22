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Son dakika haberi: Trabzon'da ambulans helikopterle 21 günde 23 hasta nakledildi

Sağlık Haberleri

Son dakika haberi: Trabzon'da ambulans helikopterle 21 günde 23 hasta nakledildi

Son dakika haberlerine göre Trabzon'da 1-22 Ağustos tarihleri arasında ambulans helikopterle 23 hastanın naklinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Trabzon'da 1-22 Ağustos tarihleri arasında ambulans helikopterle 23 hastanın naklinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Hava61" koduyla hizmet veren ambulans helikopterle 1-22 Ağustos tarihleri arasında il içi ve il dışı olmak üzere 23 hasta nakli gerçekleştirildiği belirtildi.

Of, Vakfıkebir, Tonya ilçe devlet hastaneleri ile Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nden alınan 23 hastanın ileri tetkik ve tedavilerinin yapılması amacıyla çeşitli sağlık kuruluşlarına nakledildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Gazi Nogay - Sağlık

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