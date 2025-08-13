SGK'dan promosyon müjdesi: Artık onlara da verilecek
SGK, Almanya ve Bulgaristan'dan emekli aylığı alıp Türkiye'de yaşayan yaklaşık 80 bin kişinin T.C. Ziraat Bankası üzerinden promosyon alabileceğini açıkladı. Başvurular, aylığın alındığı banka şubesine yapılacak.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Almanya ve Bulgaristan'dan emekli aylığı alıp Türkiye'de ikamet eden vatandaşların da banka promosyonu alabileceğini duyurdu.
SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR
Konuyla ilgili SGK'nın sosyal hesabından yapılan açıklamada, "Almanya ve Bulgaristan'dan aylık alıp ülkemizde ikamet eden vatandaşlarımıza müjde. SGK aracılığıyla T.C. Ziraat Bankası üzerinden aylığını alan yaklaşık 80 bin vatandaşımız artık promosyon alabilecek" denildi.
BAŞVURU ŞARTI
Promosyondan yararlanmak isteyen vatandaşların, aylık almakta oldukları T.C. Ziraat Bankası şubesine başvurmaları gerektiği belirtildi.
İşte yapılan o paylaşım;
