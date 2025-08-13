SGK'dan promosyon müjdesi: Artık onlara da verilecek

SGK'dan promosyon müjdesi: Artık onlara da verilecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SGK, Almanya ve Bulgaristan'dan emekli aylığı alıp Türkiye'de yaşayan yaklaşık 80 bin kişinin T.C. Ziraat Bankası üzerinden promosyon alabileceğini açıkladı. Başvurular, aylığın alındığı banka şubesine yapılacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Almanya ve Bulgaristan'dan emekli aylığı alıp Türkiye'de ikamet eden vatandaşların da banka promosyonu alabileceğini duyurdu.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

Konuyla ilgili SGK'nın sosyal hesabından yapılan açıklamada, "Almanya ve Bulgaristan'dan aylık alıp ülkemizde ikamet eden vatandaşlarımıza müjde. SGK aracılığıyla T.C. Ziraat Bankası üzerinden aylığını alan yaklaşık 80 bin vatandaşımız artık promosyon alabilecek" denildi.

BAŞVURU ŞARTI

Promosyondan yararlanmak isteyen vatandaşların, aylık almakta oldukları T.C. Ziraat Bankası şubesine başvurmaları gerektiği belirtildi.

İşte yapılan o paylaşım;

SGK'dan promosyon müjdesi: Artık onlara da verilecek

Kaynak: Haberler.com / Sağlık
Kendi inşaatını denetlerken yaşamını yitirdi

Kendi inşaatını denetlerken yaşamını yitirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aziz Yıldırım 7 yıl sonra geri dönüyor

Aziz Yıldırım 7 yıl sonra geri dönüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.