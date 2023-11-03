Sentetik Melanin: Güneş Kremi Yerine Geçebilir mi?

Bilim insanları sentetik bir melanin geliştirdi ve bu tabakayı güçlendirmeyi denedi. İlk ortaya çıkan sonuçlara bakılırsa sentetik melanin, UV ışınlarına karşı güneş kremi gibi koruyuculara göre daha etkili bir koruma sağlıyor.

Cilt pigmenti olan melanin, insan derisini güneşin zararlı ışınlarından koruyan koruyucu bir tabaka. İşte bilim insanları sentetik bir melanin geliştirdi ve bu tabakayı güçlendirmeyi denedi. İlk ortaya çıkan sonuçlara bakılırsa sentetik melanin, UV ışınlarına karşı güneş kremi gibi koruyuculara göre daha etkili bir koruma sağlıyor. Bilim insanları ise koruma dışında deri hasarı da gideren bu maddeye süper melanin adını taktı.

UV korumasında güneş kremi yerine süper sentetik melanin mi geliyor?

Northwestern Üniversitesi'nde yapılan araştırmada bilim insanları, UV radyasyonuna karşı geliştirdikleri sentetik melanini denemeye başladı. Araştırmacılar, süper melanin adı verilen maddeyi ilk önce farelerde ve bağışlanan insan derileri üzerinde denedi. Bu anlamda sentetik melanin UV kaynaklı radyasyon hasarlarını azaltmakla kalmadı aynı zamanda hasarı önledi.

Süper melaninle yapılan tedavilerde cildin toksik maddelere ve UV kaynaklı radyasyona maruz kaldığında bile cildin çok az kalıcı hasar aldığı ya da hiç kalıcı hasar almadı.

Ortaya çıkan sonuçlara bakılırsa bu sentetik süper melanin, cilde yapılan toksik saldırılarda ortaya çıkan serbest radikalleri emerek cildi kurtarıyor. Tıpkı gerçek melanin gibi hareket eden maddenin ilk yapılan çalışmalarda biyolojik olarak çözümlenebildiği ortaya çıktı. Özellikle süper melanin yapılan gözlemlerde deri tarafından kolayca emiliyor. Bu da toksik bir risk taşımaması açısından önemli avantajları arasında.

Araştırmacılar, bu açıdan cilt üzerinde toksik bir hasar bırakmayan süper sentetik melanini hayvanlar sonrası insanlar üzerinde de deneyecek.

Sentetik melaninin cilt üzerinde hasar bırakmaması ve UV ışınlarına karşı hem koruyucu hem de tedavi edici özelliği de önemli. Süper melanin bu yanıyla güneş kremleri için önemli bir alternatif olma ihtimali var.

Bildiğiniz gibi güneş kremi genel anlamda UV ışınlarına karşı koruma sağlasa da UV kaynaklı radyasyon için kesin bir çözüm değil. Bu anlamda süper sentetik melanin en azından araştırma sonuçlarına göre hem koruma hem de hasar önleyici durumda. Yine güneş kremi cilt kanseri için önleyici olsa da süper melaninin bu anlamda çok daha etkili olması bekleniyor. Özellikle de güneş yanığı gibi ciddi cilt hasarlarına geri dönüşler sağlaması da beklentiler arasında.

Peki sizce sentetik melanin UV koruma anlamında güneş kremi yerine geçebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.