Sakarya'da Kan Kanseriyle Mücadele Eden Genç Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaklaşık 7 yıldır kan kanseriyle mücadele eden 33 yaşındaki Meriç Sancaktar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Evli ve bir çocuk babası olan Sancaktar'ın cenazesi Hendek Merkez Büyük Cami'de kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Sakarya'da yaklaşık 7 yıldan beri kan kanseri ile mücadele eden 33 yaşındaki Meriç Sancaktar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hendek ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki Meriç Sancaktar, yaklaşık 7 yıldır kan kanseri ile mücadele ediyordu. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Sancaktar, İstanbul'da tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybetti. Bayraktar'ın cenazesi Hendek Merkez Büyük Cami'de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. - SAKARYA