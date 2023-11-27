Sakarya'da bir otelde rahatsızlanan kişi hayatını kaybetti

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan bir otelde rahatsızlanan 42 yaşındaki Fahri Ç. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis konuya ilişkin inceleme başlattı.

Olay, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldığı otel odasında rahatsızlanan Fahri Ç., (42) konunun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Fahri Ç., burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Fahri Ç.'nin ölümü ile alakalı polis ekipleri inceleme başlattı. Fahri Ç.'nin kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. - SAKARYA