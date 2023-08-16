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Sağlık Bakanı Koca, Türk Tıp Dünyası Kurultayı'na katıldı

Sağlık Haberleri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Türk Dünyası Tıp Kurultayı'na katıldı. Koca, yaptığı açıklamada, 'Var olan potansiyelimizi daha da ileriye götürmek için hem bilimsel hem de karşılıklı sağlık pazar payımızı arttıracak ticari aktiviteler olmak üzere daha fazla çaba sarf etmemiz gerek' dedi.

(SEMERKAND)- Sağlık Bakanı Koca, Türk Tıp Dünyası Kurultayı'na katıldı

SEMERKAND(İHA)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Türk Dünyası Tıp Kurultayı'na katıldı. Koca, yaptığı açıklamada, "Var olan potansiyelimizi daha da ileriye götürmek için hem bilimsel hem de karşılıklı sağlık pazar payımızı arttıracak ticari aktiviteler olmak üzere daha fazla çaba sarf etmemiz gerek" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

Fahrettin Koca Sağlık Bakanı Özbekistan Sağlık Ekonomi Haberler

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