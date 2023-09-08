Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde Yangın Merdiveni Yıkımı Sırasında 1 Kişi Yaralandı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinin depremde hasar alan yangın merdiveninin kontrollü yıkımı sırasında yürüyüş yoluna devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hasar alan Sağlık Bilimleri Fakültesi binasının yangın merdiveni yıkım işi, üniversite tarafında ihale edilerek özel bir firmaya verildi.

Firmanın kontrollü yıkım yaptığı sırada yangın merdiveninin bir kısmı, istinat duvarını yıkarak Atatürk Bulvarı'ndaki yürüyüş yoluna devrildi. Bu sırada yoldan geçen bir kadın yaralandı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Niğde Valisi Cahit Çelik, olay yerine gelerek, incelemelerde bulundu, Rektörü Yardımcısı Prof. Dr. Hamdi Doğan'dan bilgi aldı.

Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, üzüntülerinin büyük olduğunu, istemedikleri bir olayın yaşandığını söyledi.

Üniversitenin, fakülte binasının depremlerde hasar alan kısmının yıkımı için ihaleye çıktığını anlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Firma, yıkım sırasında alması gereken sorumlukları yerine getirmeden hem emniyete, hem valiliğe hem de belediyeye bildirimde bulunmadan yıkım işlemi gerçekleştirmeye çalışıyor. Maalesef gereken tedbirleri almadığı için yıkımın olduğu binanın yanından geçen bir vatandaşımız hafif şekilde yaralanıyor. En azından sevincimiz şu; ölen bir vatandaşımız yok. Vatandaşımıza geçmiş olsun. İlgili firmayla rektör yardımcımıza talimatım oldu, inşallah en kısa sürede firmayla ilgili hem idari yaptırım yapacak, aynı zamanda bir vatandaşımız yaralı olduğu için bir adli süreç yaşanacak."