Marmaris'te Dünya Yoga Günü kutlandı

Marmaris Belediyesi tarafından Marmaris Wellness iş birliğiyle organize edilen yoga etkinliğiyle 21 Haziran Dünya Yoga Günü kutlandı. Yoga meraklıları Marmaris'in birçok noktasında yoga yaptı.

Marmaris'te yoga etkinliği düzenlendi

MUĞLA 2014 yılından bu yana 21 Haziran'da kutlanan ' Dünya Yoga Günü' çerçevesinde Marmaris'in birçok noktasında yoga meraklıları yoga yaptı.

21 Haziran Dünya Yoga Günü Marmaris Belediyesi tarafından Marmaris Wellness iş birliğiyle organize edilen yoga etkinliğiyle kutlandı. Yogaya dair farkındalığın artması amacıyla kutlanan gün çerçevesinde sabah saat 07.00'da ilk olarak Marmaris Halk Plajında bir araya gelen yoga severler güneşi selamladı. Etkinlikler ardından Burunucu, Türkmenistan Parkı, yoga stüdyoları ve onlineda devam etti.

Türkmenis'tan parkında gerçekleştirilen sandalye yogasına genellikle masa başında çalışan Belediye personeli de katılım sağladı. Etkinlik hakkında açıklama yapan Yoga Eğitmeni Sercan Cihan, "Dünya yoga günü yogayı tanıtmak için çok güzel bir fırsat. Bugün de yogaya alternatif özellikle masa başı çalışanlar için omurgalarını esnetebilecekleri sandalye yogası yaptık. Etkinliklerimize sağladıkları destek için belediyemize teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Yoga Eğitmeni İnna Öksüz de yoganın insanın kendisini mutlu hissetmesinin en güzel yollarından biri olduğunu ifade etti.