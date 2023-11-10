Mardin'de dört ilin katıldığı UMKE tatbikatı gerçeği aratmadı

Mardin'in Midyat İlçe Devlet Hastanesi'nde 30. Bölge illeri olan Siirt, Batman ve Şırnak'ında katımıyla kampta doğal afetten etkilenen hastaların UMKE ekipleri tarafından müdahale tatbikatı gerçeği aratmadı.

Mardin'in Midyat ilçesinde Devlet Hastanesi'nde Siirt, Batman ve Şırnak'tan UMKE ekiplerinin katılımı ile yapılan tatbikat gerçeğini aratmadı.

Midyat Devlet Hastanesi'nde düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği kampta doğal afetten etkilenenler hastaneye getirildi. Acil servis önüne ambulanslarla getirilen hastalar 'yeşil alan', 'sarı alan' ve 'kırmızı alan' olmak üzere üç ayrı kategoriye ayrılarak, hızlı şekilde tedavi süreçleri başlatıldı.

Tatbikata katılan Acil Tıp Uzmanı Murat Ali Şen, İl Sağlık Müdürlüğü ve UMKE'nin de dahil olduğu 30. bölge Batman, Şırnak ve Siirt illerinin katıldığı UMKE tatbikatı gerçekleştirdiklerini söyledi. Hastane bünyesinde gerçekleşen tatbikatta 60 personelin görev aldığını belirten Şen, "Hem sağlık çalışanı, hem yardımcı sağlık personeli, doktorlar ve hemşireler hepsi bu afet planında görev aldı. Yaklaşık 8 hastalığın yer aldığı bir hasta grubu oluşturduk. Bunların temizlenme, dezenfeksiyon, triaj değerlendirme, genel durum değerlendirmelerinin böyle bir afet durumunda neler yaşayabileceğini planladık. Bununla ilgili bir tatbikat yaptık. Doğal afetler bizim hayatımızın bir gerçeği, her an her şeye hazırlıklı olmalıyız. Bunu da bunun için yapıyoruz" dedi.

Acil birim sorumlu hemşiresi Sevgi Akgün ise, "Sıkıntısız bir şekilde tatbikatı gerçekleştirdik. Bazı hastalarımız sevk, bazıları yoğun bakım, bazıları da taburcu edilerek tatbikatımızı sonlandırdık. Bu tatbikattan çıkardığımız sonuç, ileri dönemlerde oluşabilecek doğal afetlere karşı hastane olarak her zaman hazırız" diye konuştu. - MARDİN