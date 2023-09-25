Konya'da trafik kazası geçiren genç kız, annesinin desteğiyle hayata tutundu

Konya'da 1,5 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası yaşaması imkansız gözüyle bakılan Karabüklü Almina Aydemir (22), yüzde 47 engeli bulunan annesinin desteğiyle yeniden hayata tutundu.

Almina Aydemir, Konya Selçuk Üniversitesi Maliye Bölümü 1. sınıf öğrencisiyken 22 Mart 2022 tarihinde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. Tedavi altına alınan ve yaşaması imkansız gözüyle bakılan Aydemir, 70 gün sonra yeniden gözlerini açtı.

Kaza sonrası konuşma yetisini kısmen kaybeden ve sağ kolunu da kısmen kullanabilen Aydemir, yatağa bağımlı yaşamaya başladı.

9 yaşındayken babasını kaybeden genç kızın bu süreçte en büyük destekçisi ise yüzde 47 engeli bulunan annesi oldu.

6 Ağustos'ta annesi ile memleketi Karabük'e gelen Almina Aydemir, annesinin sevgisi ve bakımıyla 1.5 yıl sonra ilk adımını atmayı başardı.

Hastanede gözlerini açtıktan sonra hiçbir şey hatırlamadığını belirten Almina Aydemir, "Çok tuhaf oldum doğal olarak. Anneme ne olduğunu, niye burada bulunduğumu sordum. Annem kazayı söyledi, ben şaşırdım, hatırlamıyordum. Sonrasında korktum. Hayatıma dönebilecek miyim diye. Sağlık durumum pek iyi değildi. Çok canım acıdı, aşırı acı çektim. Bu hale kadar çok şükür gelebildim. Özellikle yürümeyi çok özledim. Konuşamıyordum, sesim çıktı çok şükür" dedi.

Annesinin sayesinde yeniden hayata tutunduğunu ifade eden Aydemir, "Anneler iyi ki var. Allah razı olsun annem senden de bütün annelerimizden de. Gerçekten özel insanlar. Anneler gibi hiç kimse olmaz. Çok güçlüler. Benim annem de çok güçlü. Zor olsa da sağlığını, yürümesini geri kazanabiliyorsun" diye konuştu.

Anne Nezahat Kelleci ise, "1,5 sene sonra tamamıyla da kalkabilecek rabbimizin izniyle. Tabii ki de mutluyuz, gururluyuz. Hiçbir zaman umudumuzu kesmedik. Kızım tamamen iyileşecek rabbimin izniyle. Çok iyiyiz. Her şey yavrumla güzel" ifadelerine yer verdi. - KARABÜK