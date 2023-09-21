Kepez Belediyesi Mobil Sağlık Merkezi ve Bilim ve Teknoloji Tırı Alanya'da Hizmet Veriyor

Kepez Belediyesi'nin kanser ve göz tarama hizmeti veren Mobil Sağlık Merkezi ile çocuk ve gençlere bilimi sevdirmeyi hedefleyen Bilim ve Teknoloji Tırı, Alanya İskele Şelale Meydanı'nda hizmet veriyor. Alanya'da kanser ve göz tarama hizmetlerinden vatandaşlar ücretsiz olarak yararlanabilecek. Bilim ve Teknoloji Tırı ise çocuk ve gençleri bilimin farklı yönleriyle buluşturuyor.

Kepez Belediyesi'nin kanser ve göz tarama hizmeti veren Mobil Sağlık Merkezi ile çocuk ve gençlere bilimi sevdirmeyi hedefleyen Bilim ve Teknoloji Tırı, Alanya İskele Şelale Meydanı'nda hizmet veriyor.

Kepez Belediyesi mobil hizmetlerle ilçeden ilçeye koşuyor. Kepez'in kanser ve göz tarama hizmeti veren Mobil Sağlık Merkezi ile çocuk ve gençlere bilimi sevdirmeyi hedefleyen Bilim ve Teknoloji Tırı, Alanya'da hizmet veriyor. Alanya İskele Şelale Meydanı'nda kanser ve göz tarama hizmetlerinden vatandaşlar ücretsiz olarak yararlanabilecek. Göz sağlığı taramasında; göz numara ölçümü ve göz tansiyonu, kanser taramalarında; meme (40-69 yaş), rahim ağzı (30-65 yaş) ve bağırsak kanseri (50-70 yaş) taraması gerçekleştiriliyor.

Bilim ve Teknoloji Tırı, çocuk ve gençleri bilimin farklı yönleriyle buluşturuluyor. Bir bilim merkezini içine sığdıran Bilim ve Teknoloji Tırı'nda; yenilenebilir enerji kaynakları, manyetik alan, maddenin halleri, motorlar, robotik, 3 boyutlu yazıcılar ve sanal gerçeklik uygulamaları, yapay zeka, izohips, astronot, beyin dalgaları, İha yer istasyonu, hologram teknolojileri bulunuyor. - ANTALYA