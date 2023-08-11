Kadının Rahminden 2,5 Kiloluk Kitle Çıkarıldı

Kars'ta şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran kadının rahminden kapalı ameliyatla 2,5 kiloluk kitle çıkarıldı.

Ardahan merkeze bağlı Meşedimi köyünde ikamet eden 5 çocuk annesi Nurcan Daşdemir (49), şiddetli karın ağrısı ve kanama şikayetiyle Ardahan Devlet Hastanesine başvurdu.

Burada yapılan muayenede rahminde kitle tespit edilen Daşdemir, Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalına sevk edildi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Müjde Canday ve Öğretim Üyesi Dr. Aslıhan Yurtkal'ın yaptığı muayenede, kitlenin 18 santimetre olduğu belirlendi.

Canday ve Yurtkal tarafından 2,5 saat süren laparoskopi (kapalı yöntem) ameliyat ile çıkarılan kitlenin 2,5 kiloluk ve iyi huylu olduğu saptandı.

Hastanede tedavi süreci tamamlanan Daşdemir, taburcu edildi.

Hasta Nurcan Daşdemir, gazetecilere, sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

"Hayatımı doktorlara borçluyum"

Kendisini 3 günde ayağa kaldırdığını doktorlara minnet borçlu olduğunu ifade eden Daşdemir, "Ağrım ve kanamam vardı şimdi hepsi geçti, hayatımı bu doktorlara borçluyum." dedi.

Eşi Nazım Daşdemir ise hastaneden ve doktorlardan çok memnun kaldıklarını vurgulayarak, eşinin sağlığına kavuşması için çabalayan sağlık personellerine teşekkür etti.

Dr. Müjde Canday da hastanın karnında 18 santimetre büyüklüğünde bir kitlenin bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hastamız Ardahan'dan geldiği ve hayvancılıkla uğraştığı için normal şartlarda göbek altı median kesiği ile çıkartılması daha kolay olan ameliyatı, kendisinin günlük yaşantısını daha kolay yapabilmesi için laparoskopik olarak yaptık. Ekip bizim için çok önemli, anestezi ekibine de teşekkür ediyorum. Özel bir teknik ile Nurcan hanımın ameliyatını yarım santimlik delikler açarak yani karnını kesmeksizin yaptık. Ameliyat hastamızın rahmindeki kitle oldukça büyümüş olduğu için meşakkatli bir ameliyat oldu fakat sonuç hastamız için çok büyük memnuniyet yarattı."

Hastanın ameliyattan 8 saat sonra ayaklandığını anlatan Canday, çıkartılan kitlenin 2,5 kilogram olduğunu bildirdi.