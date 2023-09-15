İzmit'te 16 yaşındaki lösemi hastası hayatını kaybetti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Zeynep Sene Şen, lösemi hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti. Tedavi gören genç kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde lösemi hastalığına yenik düşen 16 yaşındaki Zeynep Sene Şen hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Gültepe Mahallesi'nde yaşayan Emine ve Ahmet Şen'in kızları 16 yaşındaki Zeynep Sene Şen'e geçtiğimiz yıl lösemi teşhisi konulmuştu. Tedavi gören Zeynep, sabaha karşı fenalaştı. Genç kız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, yaşam mücadelesini kaybetti. Zeynep'in cenazesi, Gültepe Hicret Cami'de kılınan namazın ardından Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi. - KOCAELİ