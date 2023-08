İvrindi'de Engellilere Tekerlekli Sandalye Dağıtımı Yapıldı

İvrindi'de her vatandaşın sorunlarıyla bire bir ilgilenen Belediye Başkanı Yusuf Cengiz ve ekibi, ilçedeki engellilere de umut olmaya devam ediyor. Başkan Cengiz Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı işbirliğiyle ilçede yaşayan engelli bireylere tekerlekli sandalye dağıtımı yapıldı.

Tekerlekli sandalye dağıtım töreninde konuşan İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz engelsiz yaşam için hepimiz biriz mesajı verdi. Başkan Cengiz, "Yaşamlarını daha rahat sürdürmeleri için Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte ilçemizdeki engelli bireylerimizin her zaman yanında, bir telefon uzağındayız" dedi.

Cengiz: "Hepimiz engelli adayıyız"

İvrindi Belediyesi olarak engelli bireylerin her zaman yanlarında olduklarına vurgu yapan Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, "Engelli kardeşlerimizin toplumsal hayatta varlık göstermeleri ve kendilerinin hak ettikleri yerde olmaları şüphesiz bütün toplumu zenginleştirecek ve güçlendirecektir. İvrindi Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya, onların sesi olmaya devam ediyoruz. Engelli vatandaşlarımızı topluma kazandırmak, kimseye muhtaç olmadan bağımsız olarak kendi başlarına yaşayabilmelerini sağlamak, yaşam düzeylerini gelişen ve değişen dünya şartlarına göre en güzel şekilde biçimlendirmek, ihtiyaçlarını tespit edip, onlara mevcut şartlar içinde yaşanabilir ortamları hazırlamak en büyük ve öncelikli hedefimiz. Engelli vatandaşlarımızın hayata farklı pencereden bakmalarını istemiyoruz. Onların da bizler gibi hayatını rahat idame etmelerini kendimize görev edinerek çalışmalar yürütüyoruz. Engellilerimizin sosyal yaşama katılımının arttırılması noktasında Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz ile ortak çalışmalara imza atıyoruz. Toplum olarak engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine sevgiyle kucak açmalı ve engelleri aşmak için kol kola çaba sarf etmemiz gerektiğinin bilincindeyiz. Güçlü toplum olmak bunu gerektirir. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki bir saniye sonrasında ne olacağımızı bilmediğimiz bu dünyada hepimiz birer engelli adayıyız" diye konuştu.

"6 adet tekerlekli sandalyeyi kullanıcılarına teslim ettik"

Engelsiz Belediye İvrindi diyerek her engelli bireyin sorunları ile birebir ilgilenme görevini şiar edindiklerin ifade eden Başkan Cengiz, " Engelli bireylerimizin toplumun içerisine karışması, kaynaşması ve rahat yaşam sürdürme gayretini yitirmemesi en büyük temennimiz. Bugün de Büyükşehir Belediyemizin desteklerini fazlasıyla hissettiğimiz bir günü yaşıyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanımız Ahmet Meydan, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanımız Ali Zeybek ile birlikte ilçemizdeki engelli bireylerimiz; İbrahim Mestanoğlu, Mehmet Bozkurt, Hasibe Özdemir, Ahmet Irmak, Halil İbrahim Altıntaş, Zülfiye Yılmaz olmak üzere toplamda 6 adet akülü tekerlekli, Uçgun Çandar, Şadiye Ürün ve Meryem Sarı'ya 3 adet manuel tekerlekli olmak üzere toplamda 9 adet tekerlekli sandalye teslim ettik. Engelli olmanın hayatı yaşamamıza ve sosyalleşmemize her hangi bir engel olmadığını anlattık. Bugün engelli kardeşlerimiz ile nasıl çözüm odaklı bir araya geldiysek, sorunlarına çare bulmaya gayret ettiysek bu gayretimizi her zaman sürdüreceğimizin sözünü veriyor, engelleri birlikte ortadan kaldırma gayretimizi sürdürdüğümüz bu süreçte desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR